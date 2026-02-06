經典賽熱身開始！《冠軍之路》票房衝破8千萬 電影院帶加油棒應援超熱血

副總統蕭美琴(右三)到場觀影力挺《冠軍之路》，她特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思(右二)，以及攝影、剪輯團隊，細膩記錄下這場振奮全台灣人心的棒球歷史時刻。翻攝FB＠蕭美琴

世界棒球經典賽開戰在即，中華隊30位正選名單於今日（6日）正式揭曉，全台棒球熱潮再度引爆。與此同時，詳實紀錄台灣棒球英雄奪冠心路歷程的紀錄片電影《冠軍之路》票房也傳出捷報，正式突破8026萬元大關。

《冠軍之路》將2024年世界棒球12強賽那段感動全台的時光完整濃縮，成為所有球迷進入經典賽前最關鍵的「熱身儀式」。

三巨頭聯手推薦挺台灣

《冠軍之路》不僅重現奪冠瞬間，更細膩捕捉了球員在成功背後所付出的壓力與淚水。這份純粹的運動家精神，吸引了副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰及運動部長李洋親自觀影力挺。

卓榮泰感性表示：「台灣走過一條不平凡的道路，觀影後對職業選手為國出征的壓力有更深刻體會。」蕭美琴則致謝導演龍男・以撒克・凡亞思團隊，認為這部片展現了台灣人的韌性與勇氣，「無論未來遇到什麼困難，都要像Team Taiwan一樣團結一心。」

戲院變球場應援聲浪四起

為了滿足球迷的熱血靈魂，片商近期舉辦「加油棒應援場」，特別邀請中華隊官方啦啦隊CT AMAZE成員Jessy，以及應援團長小白、TRAVIS崔維斯現身。現場觀眾在啦啦隊帶領下，於戲院內揮舞加油棒、齊聲吶喊，氣氛熱烈宛如親臨比賽現場。

《冠軍之路》邀請中華隊應援團長TRAVIS 崔維斯，帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援。牽猴子提供

中華職棒會長蔡其昌也在社群平台大力推廣，透露已有許多企業與學校集體包場，強調這是一部關於團隊精神與突破逆境的作品，「就算看不懂棒球的人也會很有感觸。」

聯映特別場傳遞勇氣力量

隨著經典賽即將到來，片商祭出多項活動延續熱度，自2月6日起，12歲以下觀眾於指定通路購票即可獲贈限量紀念充氣加油棒，將棒球精神傳承給下一代。

此外，本週末（2月7日、8日）更將在台南與台中推出特殊企劃，與票房破億的國片《大濛》舉辦「勇敢＆勇氣聯映特別場」。透過兩部不同題材的作品，串聯出台灣人在逆境中彼此扶持、選擇前進的共通情感，邀請觀眾再次走進戲院，感受這股屬於台灣的震撼能量。



