經典賽規則懶人包／用球數限制分3階段 戰績相同這樣比

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日正式開打，官方於今（6）日公布各國30人參賽名單，同步公告本屆賽事將採用的最新規則。本次賽會將首度導入「投球計時器」，但在好球帶判決上，確定不會採用電子好球帶（ABS）系統。

首度實施投球計時 比照大聯盟規格

為加快比賽節奏，本屆經典賽首次採用投球計時器，相關規定比照美國職棒大聯盟（MLB）現行規則辦理。在無人上壘時，投手須在15秒內出手；壘上有跑者時，出手時間則放寬至18秒。打者部分，則必須在倒數計時剩餘8秒前進入打擊區準備。

用球數限制與強制休息天數

針對保護投手的用球數限制，本屆賽事依舊採取三階段制

首輪預賽： 單場最多65球

八強複賽： 單場最多80球

決賽輪（四強及冠軍戰）： 單場最多95球

若投手在面對該打席時達到球數上限，允許投完該人次。在休息天數方面，單場投50球以上須休息4天；投30球以上須休息1天；若連續兩天登板投球，則強制須休息1天。

預賽、八強適用提前結束比賽

本屆賽事在首輪預賽與八強複賽階段，均設有提前結束比賽（Mercy Rule，俗稱扣倒）機制。若5局結束雙方分差達15分以上，或7局結束分差達10分以上，比賽將提前結束。

戰績相同決勝負 先比對戰再比失分率

在分組排名部分，若有2隊以上戰績相同，平手時的排名比較順序如下

相互對戰勝負關係 失分／守備出局數比例（失分率） 自責分／守備出局數比例（自責分率） 團隊打擊率 抽籤決定

分組墊底將落入資格賽

關於下屆參賽資格與降級制度，官方規定各分組前4名（共16隊）將自動晉級下一屆世界棒球經典賽會內賽；各分組的最後一名球隊，下屆則須從資格賽打起。

