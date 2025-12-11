經典賽門票海外抽選12日開跑 票價曝光「最高飆1.5萬」

2026年棒球經典賽即將到來，官方宣布將於12月12日晚間6點至15日凌晨5點開放非日本地區球迷登記抽選門票，為期4天，結果將於17日上午11點公布。此次海外抽選設有諸多限制，包括僅能使用信用卡付款、寄送電子票券、每人限購4張且無法選位。由於日本隊參賽場次與非日本隊場次票價差距懸殊，單場票價從660元至15400元不等，許多台灣球迷為了一睹大谷翔平風采，紛紛表示願意嘗試抽票。

經典賽海外抽選12／12開放。（圖／TVBS）

這次棒球經典賽將於明年3月5日在日本東京巨蛋開始小組賽，台灣與澳洲、日本、捷克、南韓同屬C組。票價採多層級制度，日本隊出賽場次的單場票價在不同席位及區位間落在新台幣1320至15400元之間，部分場次提供4戰通票選擇。相較之下，非日本隊出賽場次的票價則較為親民，約在660至3300元間。

一位台灣球迷謝小姐表示，如果沒有抽到日本隊的票，可能會考慮從日本網站購買價格較高的球賽門票。她也提到，官網明確說明不能選位，但透過Lawson通路購票則可以選位。另一位球迷廖先生則分享，他希望能觀看中華隊的每一場比賽，甚至已請日本朋友協助在第一次開放時抽票，但完全沒中。

徐若熙表態願打經典賽。（圖／TVBS）

在台灣隊陣容方面，據報導，旅日投手徐若熙已向教練團表達高度參賽意願，而旅美投手鄧愷威也表達了強烈意願，但仍在與球團討論中。捷克隊教頭更是盛讚台灣是強敵，預期明年的對戰內容將會非常精采，值得期待。

