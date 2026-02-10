經典賽開打倒數全民集氣 小七造期間限定主題店推周邊

【緯來新聞網】全民關注的2026第六屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，超商7-ELEVE從農曆年前就為球迷打造沉浸式消費體驗，結合全店資源推出限定主題店、茶飲、棒球周邊商品、鮮食、優惠活動等五大「加油主題」支持賽事，看準全台民眾棒球熱潮，期望打造運動追星盛事，替球員加油挺進決賽！

全民打氣加油！迎接國際棒球賽事 7-ELEVEN打造期間限定主題店。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN搶攻全民棒球打卡熱潮，自2月10日起首次於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」於，並以36位CT AMAZE女孩為主題進行包店設計，以繽紛熱血的粉色、藍色及白色系為主視覺，邀請民眾於賽事期間前來打卡幫球員加油打氣。3月4日至3月8日全台門市同步推出指定四大支付工具滿222元立折20元優惠，消費結帳滿1,111元再贈送UNIDESIGN衛生紙或限量CT AMAZE紀念環保袋，讓棒球迷觀賽補給還能享受荷包小確幸。

廣告 廣告

7-ELEVEN搶攻全民棒球打卡熱潮，自2月10日起首次於大巨蛋周邊「巨蛋門市」打造期間限定「棒球主題店」。（圖／7-ELEVEN提供）

此次國際棒球盛宴力挺球員迎戰經典，7-ELEVEN祭出大巨蛋台日棒球國際交流賽ibon獨家取票優惠，2月14日至2月24日期間到ibon取票即可送滿額優惠券乙張，享有指定商品結帳滿222元抵用20元外，還能喝CITY TEA為球員加油挺進決賽！7-ELEVEN首度串聯「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌推出挺中華隊聯名杯與杯套，更於2月25日至3月3日推出60元以上飲品(排除冰沙)規劃任選2件79折，4件75折活動，一次購買4杯再隨機贈送限量CT AMAZE紀念小物一份，數量有限、送完為止。

購買現萃茶指定數量、指定鮮食可獲得限量CT AMAZE紀念小物。（圖／7-ELEVEN提供）

觀賽美食不可少，7-ELEVEN與全台熱血球迷們一起為球賽加油！本次特別規劃於2月25日起將指定御料小館、Simple Fit輕食餐盒、沙拉、高蛋白飲品等超過15款健身族、運動員喜愛的食飲商品，包裝貼上以棒球場扇形設計的「7-ELEVEN挺中華隊貼紙」，並蒐羅方便攜帶的解饞炸烤物，像是「觀賽美食三寶」洋釀炸雞、滷雞胗、香辣雞丁等微波即食的熱食小點也貼上加油貼紙，於賽事期間讓民眾吃得超有儀式感，就近到超商採買、與親友一同熱鬧觀看。

任一款極饗涼麵、Simple Fit輕食便當即附贈紀念小物一份，共有14款可收藏，還有2款隱藏版。（圖／7-ELEVEN提供）

看球加油行頭要有！7-ELEVEN即日起同步推出眾多經典球衣、球帽、法批等周邊商品限期預購；2月23日接續推出多款為獨家商品，像是紅、藍雙色的「加油棒造型爆米花」跟閃耀金光的「金棒造型酒」拍照打卡超吸睛，握起球棒立刻切換加油模式；全民集氣最適合來一罐「芒著贏球芒果梅子綠氣泡酒」配上「野球甜燒餅」，熱血祈願每一局都必勝！

更多緯來新聞網報導

李玉璽3度獻身當伴遊 見到六月、謝承均嚇傻超怕這事

張艾嘉實境節目大秀麻將技術 郎祖筠首談為黃子佼加油被出征