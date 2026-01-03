經典賽韓媒分析不容輕忽台灣 對日本考慮保留戰力

第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，而台灣在拿下世界12強棒球賽冠軍後，成為不容忽視的勁旅。南韓媒體撰文分析，今年3月的經典賽對上中華隊之戰會是關鍵，必須思考對日本隊是否仍是底牌全出。

第六屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即。圖為世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊搶下經典賽正賽門票，選手難掩興奮情緒。（中央社資料照）

《體育朝鮮》記者撰文分析韓國隊在經典賽的戰略，破題點出關鍵之處「結果還是要看台灣」，韓國隊與日本、台灣、澳洲、捷克同屬C組，需要取得前兩名才能晉級。

文中指出，韓國隊對捷克、澳洲在戰力上有獲勝信心，但日本隊若是大谷翔平、山本由伸等人皆參戰，實力高出韓國隊一截，而台灣則是不容輕忽的強敵。

韓國隊賽程上將先在3月7日晚上對上日本隊，隔天中午又要對上台灣，文中進一步分析，「韓日大戰」是要選擇傾巢而出？還是保留戰力？因為最慘的劇本就是「底牌出盡又耗盡體力，隨後在對台之戰崩盤」，整體戰力包含投手調度，將取決於總教練柳志炫的選擇。

雖然對韓國隊來說，最理想劇本是連克日本、台灣，以小組第一晉級，然而《體育朝鮮》文中指出，近年來台灣已經是世界公認的棒球強權，過去那種「見一次贏一次」的說法已經不適用，「事實上，台灣是2024年12強賽的冠軍，世界排名甚至超越美國位居第二，而韓國則是第四」。