經典賽 三本柱缺一 山本參戰 朗希休兵

道奇的「日投三本柱」明春確定無法在經典賽合體了！根據日本媒體12日報導，繼大谷翔平率先出馬後，山本由伸也確定披上「侍武士」戰袍，但24歲的佐佐木朗希今年曾因右肩傷勢進入60天傷兵名單、缺陣近4個月，在高風險情況下確定不參加經典賽。

根據報導，日本隊總教練井端弘和在這次冬季會議期間，與道奇棒球部門總裁弗雷德曼協商經典賽徵召事宜。會後弗雷德曼表示，雙方進行了一場很好的對話，「我們尊重日本隊，對方也理解我們的立場。」

消息指出，道奇放行山本、不放朗希的關鍵差異，就是今年球季的健康狀況與傷病紀錄。朗希雖在季末歸隊，並於牛棚好投為奪冠做出貢獻，但球季中曾因右肩撞擊症候群長期免戰，儘管他有參賽意願，但道奇醫療團隊認為風險過高，總教練羅伯茲日前也曾表示：「若朗希投經典賽我會很驚訝。」

相較之下，今年勇奪世界大賽MVP，包括在G6先發、G7後援「中0日」登板燃燒的山本由伸，若因出征經典賽有任何閃失，對道奇影響肯定更大。問題是，山本今年健康先發了30場例行賽，沒有任何傷病狀況，球團也只能尊重其參賽意願。

日本將在東京巨蛋主場進行首輪C組賽事，井端弘和強調，不考慮讓徵召的大聯盟好手到美國才入列，也就是大谷翔平跟山本由伸兩大看板球星，在首輪主場賽事都會加入侍武士，為連霸之路做出貢獻。

由於大谷翔平今年6月才在手肘開刀後重返投手丘，山本由伸可望扛起侍武士的王牌投手重任，也讓台灣球迷高度關切，山本是否將是日本首戰中華隊的先發投手。然而考量到日方與道奇仍須就山本的登板時程、用球數進行協商，「對決山本」雖然存在可能，現階段仍言之過早。