經典賽》中華隊公布集訓名單 陳傑憲、林立表態
2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今日召開選訓會議，會議中確定兩項事項，明年1月15日將在國訓中心展開第一階段集訓，以及集訓名單將從50人縮減至43人，名單暫不對外公布，不過陳傑憲、林立皆有望參加，其中林立在日前確認自己有收到邀請，但是否能參加還是得看身體狀況。
此次經典賽將在明年3月與日本、韓國等強敵交手，做好萬全準備。教練團由曾豪駒領軍，陣容堅強。選手集訓時間將於2026年1月15日在國訓中心展開、並在農曆春節後移師台北大巨蛋進行第二階段，並在2月下旬結訓後，公布最終30人名單。
去年帶領中華隊奪下12強冠軍的「台灣隊長」陳傑憲、以及帶領樂天桃猿奪下今年中華職棒總冠軍的隊長林立，皆對這次的徵召表達高度的參加意願。不過曾豪駒指出，「他們這幾年長期征戰，身上都有傷痛，需要時間復原，就看最後加入集訓時做最後考量。」其他如張育成、徐若熙等選手，都是台灣球迷期盼能看到的頂尖球員。
本屆經典賽，中華隊被分到C組，繼12強後，將於明年3月5日再度前往東京巨蛋迎戰日本、韓國、澳洲與捷克等各國強權，力拚晉級八強。球迷引頸期盼的最終30人名單，預計將於2026年2月下旬正式公布。
其他人也在看
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 1 天前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／「潛水艇」張喜凱遭台鋼雄鷹釋出！ 傳中國CPB名單的他也不續約
台鋼雄鷹19日公布不續約選手名單，總共5位選手包括「潛水艇」張喜凱，還有旅日好手孫易磊的哥哥孫易伸，還有日前傳出在中國CPB聯賽的台灣自由球員名單中的巴奇達魯．妮卡兒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
費仔、龍恩點頭加入中華隊！旅美選手恐官辦熱身賽才能報到 教練團積極協調
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導2026年世界棒球經典賽（WBC）進入備戰期，中華隊目前最大的不確定因素仍是旅美球員的歸隊時程。總教練曾豪駒表示，國家...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB／4人接受合格報價！創史上最多 今永昇太、洋基34轟野手都入列
月初有13位休賽季即將進入自由市場的選手收到母隊的合格報價，19日有4位宣布重返母隊，包括葛林斯欽（Trent Grisham）和今永昇太等人創下聯盟新高，這也代表著另外9人確定成為自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》大谷翔平二刀流恐怖進化數據曝光！驚人球速暴增2.6公里 生涯新猷不斷誕生
洛杉磯道奇隊大谷翔平今年在季中投手相隔兩年復出，投打二刀流一直打到世界大賽結束，MLB官方網站「Baseball Savant」透過數據解析他的表現，球速加快2.6公里，變化球精準度提升，讓打者的揮空率上升。擔任打者四壞保送率提升、擊球初速飆到193公里。TSNA ・ 12 小時前
MLB/ 倫登領76億只打257場 天使休賽季想擺脫「史上最爛」合約
天使自2020年與明星三壘手倫登（Anthony Rendon）簽下7年總額2.45億美元（約76.6億元台幣）的「史上最爛」合約後，因傷病問題至今未能完整參賽，甚至在2025賽季全休飽受批評，據美媒報導，天使可能在本季休季期間與這位35歲老將分道揚鑣。奇球星。中天新聞網 ・ 12 小時前
MLB／看上34轟外野手卻回洋基 道奇改搶自由市場最強2咖！想簽回前MVP
大聯盟19日公布接受母隊合格報價的名單，原本對爭取葛林斯欽（Trent Grisham）有興趣的道奇，但他在確定重返洋基後，外媒指出衛冕軍將繼續把目光投向補強外野手，包括自由市場最搶手的塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日職／一軍之旅進度超速！孫易磊後知後覺 若台灣隊有需要想參加WBC
日職火腿隊台灣好手孫易磊，經過今年驚奇的賽季後，他坦言相當驚喜，甚至一開始因為進度太快，讓他來不及反應過來，孫易磊認為本季技術與心態都有所進步，為了旅日學習日文的他，現在跟隊友日常溝通已經不用翻譯，談到明年3月的經典賽，孫易磊表示如果台灣隊有需要，當然會想要參賽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／今井達也正式公告入札 美媒估有望簽5年1億美金大約
日籍投手今井達也目前正進入MLB入札制度，自20日開始自隔年的1月2日之間，MLB各隊可以自由球員身份簽約。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》回憶中島輝士嚴格有他的堅持！ 王子菘建議球員要有危機感
中信盃黑豹旗賽事今天由高苑工商出戰北科附工，高苑教練王子菘過去在統一獅隊位居要職，擔任守備教練，他因為過去有旅日背景，也幫助當時的呂文生、中島輝士總教練打造內野陣容，王子菘坦言，看到目前中職的環境雖然變好，但是職棒的門也相對比較窄，尤其可以在中職打得久，也不容易，他提到最重要的還是「危機意識」。TSNA ・ 10 小時前
MLB電子暗號系統球員接受度高 續用到2031年
（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國職棒大聯盟今天宣布，電子暗號系統PitchCom在場上獲得球員廣泛使用，有效杜絕偷暗號、也讓比賽節奏更順暢，雙方延長合約6年。中央社 ・ 16 小時前
想被交易到洋基？海盜賽揚王牌投手史基斯親上火線闢謠
體育中心／丁泰祥 報導剛獲得全票通過肯定，拿下今年國聯賽揚獎的海盜隊王牌投手Paul Skenes，日前有媒體記者爆料，一位匿名海盜隊友聲稱，他聽到Skenes談到自己想為洋基效力，並希望在2029年成為自由球員之前就被交易，而Skenes在上《Dan Patrick Show》節目時，再度否認這個消息。FTV Sports ・ 1 天前
MLB／1年5億台幣！勇士簽回終結者伊格雷西亞斯 他近3季96次救援成功
今年球季70場後援出賽寫下11年大聯盟生涯新高，伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）和勇士簽下1年1600萬美金，相當於5億台幣的合約繼續當「斧頭幫」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
日本武士隊拉警報！大谷翔平經典賽能否參戰成變數 大聯盟主力恐集體缺陣
2026 年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，日本武士隊卻面臨前所未有的主力流失危機。洛杉磯道奇總教練Dave Roberts日前對大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的參賽表示個人不樂見，強調選手備戰2026球季及休息為優先。同時，多名打線核心可能因挑戰大聯盟或傷勢問題無法出戰，使得代表隊的戰力大幅受影響。不過，日本曾在2017年以日職球員為主打進四強。鏡報 ・ 11 小時前
距離大聯盟更接近！「怪力男」李灝宇、莊陳仲敖進入40人名單
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台灣旅美棒球選手今（19）天傳出好消息，效力於美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊的「怪力男」李灝宇，與效力於運動家隊的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Netflix首次取得大聯盟職棒轉播權 NBC環球睽違26年回歸
美國職棒大聯盟（MLB）於2025年11月19日正式宣布，與ESPN、NBC環球（NBCUniversal）以及Netflix簽署為期3年的全新媒體轉播權協議，此協議涵蓋2026年至2028年賽季，將大幅改變大聯盟賽事的播出平台與觀賽方式。這項協議讓MLB賽事持續第39個賽季在ESPN平台出現，同時NBC環球旗下NBC電視台在睽違26年後重新取得大聯盟例行賽......風傳媒 ・ 6 小時前
王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了
藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。中天新聞網 ・ 3 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 13 小時前