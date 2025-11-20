經典賽》中華隊公布集訓名單 陳傑憲、林立表態

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今日召開選訓會議，會議中確定兩項事項，明年1月15日將在國訓中心展開第一階段集訓，以及集訓名單將從50人縮減至43人，名單暫不對外公布，不過陳傑憲、林立皆有望參加，其中林立在日前確認自己有收到邀請，但是否能參加還是得看身體狀況。



此次經典賽將在明年3月與日本、韓國等強敵交手，做好萬全準備。教練團由曾豪駒領軍，陣容堅強。選手集訓時間將於2026年1月15日在國訓中心展開、並在農曆春節後移師台北大巨蛋進行第二階段，並在2月下旬結訓後，公布最終30人名單。

去年帶領中華隊奪下12強冠軍的「台灣隊長」陳傑憲、以及帶領樂天桃猿奪下今年中華職棒總冠軍的隊長林立，皆對這次的徵召表達高度的參加意願。不過曾豪駒指出，「他們這幾年長期征戰，身上都有傷痛，需要時間復原，就看最後加入集訓時做最後考量。」其他如張育成、徐若熙等選手，都是台灣球迷期盼能看到的頂尖球員。

「台灣隊長」陳傑憲。（圖／中華棒協提供）



本屆經典賽，中華隊被分到C組，繼12強後，將於明年3月5日再度前往東京巨蛋迎戰日本、韓國、澳洲與捷克等各國強權，力拚晉級八強。球迷引頸期盼的最終30人名單，預計將於2026年2月下旬正式公布。