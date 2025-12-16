經典賽》中華隊出征前 先戰軟銀火腿

中國信託銀行董事長陳佳文（左五起）、中華棒協理事長辜仲諒、中職會長蔡其昌和中職中信兄弟、味全龍及日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士代表在台日棒球國際交流賽記者會上合影。（姚志平攝）

明年棒壇又要迎來經典賽的熱血沸騰，中華隊出發日本之前，2月底將在台北大巨蛋對決日職福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士，加上中職中信兄弟、味全龍一起進行2026台日棒球國際交流賽，帶著滿滿能量出征東京巨蛋。

中華職棒聯盟會長蔡其昌16日說，感謝中華棒協理事長辜仲諒往返台日奔波，促成軟銀鷹與日本火腿明年前來台灣進行交流賽事。賽事籌備與規畫有了辜理事長與中信銀行陳董事長的支持，中華隊在台灣可以有兩場賽事讓球迷朋友一睹為快。

廣告 廣告

2026台日棒球國際交流賽由中國信託商業銀行獨家冠名贊助，中國信託更是全台首家投入「五級棒球運動」推展的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，致力扎根基層棒球與提升職棒產業環境，更攜手職業選手及教練推動公益。

中信銀行董事長陳佳文感性表示：「明年是中國信託成立60周年，這場台日交流賽也成為慶祝獻禮。企業一直致力推廣棒球運動，為了讓棒球生態向下扎根，每年贊助青棒及青少棒25所偏鄉學校，中國信託銀行也每年贊助黑豹旗青棒賽，打造成為台灣甲子園，並且認養兄弟棒球隊、贊助國際賽，例如亞洲盃成棒賽、世界棒球12強賽等，接下來還要贊助台日棒球國際交流賽與經典賽，投入資源希望推廣棒球，而棒球是台灣人喜歡的運動，期盼長期的投入讓棒球文化水準蒸蒸日上。」

中信兄弟強打陳俊秀則說：「球員都很珍惜每次交流賽的機會，這次又是跟日本職棒冠軍軟銀隊比賽，希望大家可以把狀態調整好，想辦法看能否打出比較競爭的比賽。」

而明年2月25日晚間7點中信兄弟對壘軟銀鷹，也被稱為「中國信託60周年紀念試合」，2月26日晚間7點中華隊過招軟銀鷹，2月27日下午3點中華隊迎戰日本火腿，2月28日下午3點日本火腿對抗味全龍，今年12月23日中午12點到晚上11點59分中信卡友限區限量優先購票，中信銀行爭取到逾5萬張卡友優先購票數量，12月24日中午12點起全面開賣，單筆訂單限購4張，每個拓元售票系統帳號每場限購20張。