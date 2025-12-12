經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征

中華隊在經典賽面臨強敵！最快球速162公里的紅雀「火球男」歐布萊恩在接受專訪時透露，有高度意願代表母親的祖國韓國參加明春經典賽，並表示紅雀球團也支持其參賽。如果成真，韓國將擁有C組最頂尖的牛棚終結者。

30歲的歐布萊恩中間名為Junyoung（可音譯為濬榮），他的爸爸是美國人、媽媽是韓國人。外媒報導，歐布萊恩是在道奇韓裔球星艾德曼建議下，燃起想要加入韓國隊的念頭，與相關人士見面後，這個想法變得更加現實，「希望公布最終名單時會有我的名字。」

歐布萊恩今年在大聯盟站穩腳步，42場登板包括15次關門，繳出3勝1敗6救援成功、自責分率2.06佳績。這位身高193公分的右投以驚世駭俗的快速沉球著稱，占了他本季用球的48％，沉球均速約158公里，最快達162公里。

歐布萊恩本季每局被上壘率（WHIP）僅1.15，投48局飆出45K，三振率就沉球投手屬於上乘。由於紅雀原本的終結者赫斯利約滿成為自由球員，歐布萊恩明年有機會接下關門重任。一旦他投入經典賽，將意味中華隊若在比賽後段落後韓國，想逆轉將極為困難。

艾德曼上屆經典賽披上韓國隊戰袍，本屆因腳踝開刀缺陣，但仍引薦了牛棚強援。韓國教頭柳志炫力邀韓裔美籍好手助陣，母親是韓國人的老虎外野手賈邁瓊斯，本季繳出打擊率2成87、7轟、整體攻擊指數0.937佳績，也表達參加經典賽的意願，他正是柳志炫想要的強力右打者。