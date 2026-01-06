經典賽》今井達也不參賽 2關鍵理由曝光

剛與美國職棒休士頓太空人隊簽下三年合約的日本投手今井達也，在加盟記者會上表示，將不會參加2026年3月舉行的第六屆世界棒球經典賽（WBC）。他強調，首要任務是適應大聯盟環境，並兼顧家庭生活，因此暫時不考慮代表日本出戰。

今年27歲的前西武王牌今井達也在會中坦言：「目前沒有參加（經典賽）的打算。」他解釋，挑戰大聯盟的第一年行程繁忙，必須全力投入新球隊，此外，也希望優先照顧家人的安全與生活。此番表態，意味著日本代表隊將少了一名近年表現最為穩定的先發投手。

今井過去效力西武獅期間，連續三季繳出雙位數勝場，2025年更以防禦率1.92展現壓倒性投球，成為球界矚目的焦點。太空人隊因此以三年總額5400萬美元（約17億元新台幣）的合約網羅他，並將背號定為45號。

儘管今井缺席，2026年日本代表隊投手陣容仍相當豪華。日前日本已公布首波選手名單，包括旅美的道奇隊的大谷翔平、天使隊的菊池雄星與教士隊的松井裕樹。不過大谷是否會以投手身分出賽，目前總教練井端弘和持保留態度。

上屆入選的火腿隊伊藤大海與巨人隊翁田大勢皆也再度獲得徵召，首度入選的新面孔則有羅德海洋隊種市篤暉、西武獅的平良海馬以及阪神虎的石井大智等實力派投手。

目前日本武士隊公布的名單皆為投手，也凸顯這次日本對投手戰力的重視，井端教練表示，這是為了讓投手提前適應經典賽的比賽用球，他強調，提前讓投手群適應相當重要。