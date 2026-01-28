經典賽》保險卡關拒保 太空人雙星無法參賽

世界棒球經典賽備戰在即，各國國家隊精銳盡出，但現在傳出休士頓太空人「阿土伯」Jose Altuve以及Carlos Correa兩位球星，因為保險公司拒絕承擔選手受傷的風險，導致最終兩人都無法代表各自國家參賽。

身為大聯盟球員，在國家隊徵召選手時，往往都回成為召集優先目標，但同時，因為賽程是在賽季外開打，球團及選手們還必須考慮到許多問題，其中包括保險理賠的部分。

休士頓太空人兩位主力球星來自委內瑞拉的Jose Altuve以及波多黎各地Carlos Correa，今（28）日傳出無法參加經典賽的徵召，原因是保險公司在衡量傷病史後，拒絕承擔受傷理賠的風險。

廣告 廣告

大聯盟和球員工會有共同指定保險公司，以衡量球員的年紀、傷病史等綜合因素來判斷是否符合投保資格，如果球員在經典賽受傷導致例行賽缺陣，可以依據損失的薪資提出理賠申請。當然沒有投保仍然可以參加經典賽，只是風險必須自負。

Carlos Correa在確認被保險公司打槍以後，無奈表示：「蠻不開心的，我在季外努力調整狀態，就是為了參加WBC，現在得知無法投保也沒辦法，因為我知道沒有投保就參賽的風險實在太高。」

而Jose Altuve，除了保險問題以外，太空人球團本身在考慮到他的年紀與傷病史以外、因為上屆他參賽以後導致手指骨折、因而缺席了43場的例行賽，所以最終選擇不放行。

值得一提的是，上屆經典賽Miguel Cabrera與Clayton Kershaw同樣因為保險問題最終未能參賽，不過Kershaw本屆已經從職業賽場上宣布退休了，所以在這次的賽事上，可以比較沒有顧慮的放心參賽。