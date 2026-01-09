經典賽》出賽與否保密到家 黃子鵬：到時候就知道

黃子鵬今（9）日正式加盟台鋼雄鷹，在加盟記者會時被問到經典賽時，他也坦言有收到總教練曾豪駒的徵詢，不過有沒有要參加，黃子鵬卻持保留態度。

距離WBC世界棒球經典賽僅剩不到3個月，各國球隊組建如火如荼進行中，中華隊也即將在15日展開代表隊集訓。而在今天台鋼雄鷹黃子鵬的加盟記者會上，黃子鵬提到自己有收到徵召：「現階段會先讓身體和狀態準備好，畢竟現在是剛換上新球衣，還是要先適應球隊和環境為主。」

對於自己是否參加，黃子鵬語帶保留，並沒有明確「婉拒」或「答應」的回答，只說：「到時候15號開始集訓時，大家就知道了。」領隊劉東洋也表示：「他現在就是先全力準備春訓，至於經典賽的部分，還會再繼續做討論。」

廣告 廣告

黃子鵬過去擁有豐富國際賽經驗，2023經典賽預賽對荷蘭他2.2局失2分包含1責失分、2024世界12強棒球賽對多明尼加時，他主投6局耗費66球，沒有被敲任何安打鎖死對手打線；對古巴先發1.1局無失分，複賽對委內瑞拉先發4.2局被敲5安失2分，優秀的表現令人印象深刻。

經典賽中華隊集訓第一階段將從1月15日展開，農曆年假僅休息4天之後，就會移師台北展開第二階段的訓練。球迷引頸期盼的最終30人名單，則將會在2月下旬正式公布。

本屆經典賽，中華隊被分到C組，繼12強後，將於3月5日再度前往東京巨蛋迎戰日本、韓國、澳洲與捷克等各國強權，力拚晉級八強。