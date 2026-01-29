經典賽》南韓祭8強獎金晉級就發4億韓元 台灣奪冠恐無國光獎金

2026世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火，本屆台灣與南韓、日本、捷克及澳洲同屬C組，將共同角逐分組前兩名的8強門票。

面對這項被公認是棒球界最頂級的國際賽事，南韓為雪恥過去連續三屆止步首輪的紀錄，不僅提早展開集訓，更加碼「激勵獎金」，今年首度設立只要前進8強就發放4億韓元（約新台幣877萬元），此外晉級4強、決賽與冠軍的獎金也隨之增加，若冠軍可以獲得12億韓元（約2632萬元）。

反觀台灣，經典賽並未被列入國光獎章獎勵範圍，即便奪冠也無國光獎金，運動部對此回應將採專案審議方式處理。

南韓首設8強獎金 奪冠可獲12億韓元

回顧南韓隊史，在前兩屆經典賽都闖進4強，第2屆更奪下亞軍為隊史最佳紀錄，惟南韓接下來連續三屆都都止步於第一輪。

廣告 廣告

為了備戰經典賽，南韓已於1月9日至21日前往菲律賓以東太平洋上的渡假勝地塞班島進行第一階段集訓，正式名單公布後，將於2月15日至28日前往日本沖繩進行第二階段集訓，這不只是韓國參加經典賽以來最早的集訓時間外，也是韓國國家隊首次進行兩階段集訓。

此外，獎金激勵也不可少。韓國職棒（KBO）透過修訂國家代表隊營運規定，大幅調整獎金機制。過去韓國隊僅在晉級4強才發放獎金，今年首度設立「8強獎金」，只要球隊挺進8強，即可獲發4億韓元（約新台幣877萬元）。

若成績更進一步，獎金也隨之加碼，晉級4強獎金由3億增至6億韓元（約新台幣1317萬元），晉級決賽由7億增至8億韓元（約新台幣1755萬元），若一舉奪冠，獎金更從10億提高至12億韓元（約新台幣2632萬元）。

經典賽非「國光獎章」認列賽事 奪冠無國光獎金

回看台灣的獎勵機制，經典賽開放大聯盟40人名單選手參加，競技強度高於世界12強棒球賽，但由於主辦單位為美國職棒大聯盟（MLB），不符合「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」中需由「國際單項運動總會」主辦的規定，並未認列於國光獎章。

相比之下，世界12強棒球賽，主辦單位是世界棒壘球總會，為國際單項運動總會主辦的一等二級賽事，認列於國光獎章，2024年奪冠時選手每人抱回700萬元的國光獎金。

而2025年的經典賽資格賽，中華隊擊敗西班牙晉級正賽時，也沒有國光獎金，是由中職聯盟自行加發500萬元獎勵金給團隊。

運動部回應：將依成績專案敘獎

針對經典賽獎金制度的落差，運動部表示，將依本賽事最終成績，援引現行「運動發展基金辦理培育優秀或具潛力運動選手作業要點」，由本部提具具體成績表現、激勵金額度，專案由運動發展基金管理會審議敘獎。