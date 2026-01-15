經典賽》台灣隊長陳傑憲再出江湖 陳冠宇將再披戰袍

中華隊經典賽第一階段訓練名單出爐，這次再由「台灣隊長」陳傑憲領軍，共計32名球星參加這次集訓。總教練曾豪駒透露，樂天桃猿左投陳冠宇將延後報到，「我不厭其煩一直問，非常感謝他願意再為國家隊披戰袍。」

世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日開打，中華隊於1月15日在高雄左營國家訓練中心展開第一階段集訓，而集訓名單也正式出爐，國內、外球員集訓達32人，首度入選國家隊的新秀有旅外的孫易磊及張弘稜。

「台灣隊長」陳傑憲再度擔任中華隊隊長，並坐鎮外野，「國防部長」張育成領軍內野，投手則以日職北海道火腿鬥士隊的古林睿煬與孫易磊備受矚目。

樂天桃猿左投陳冠宇將延後報到，總教練曾豪駒表示：「我們有聊過，他會晚一點加入，但他是有意願的，我也不厭其煩一直問，也非常感謝他願意再為國家隊披戰袍。」

中華隊第一階段集訓在高雄國訓中心進行，第二階段則會移師台北大巨蛋，曾豪駒表示：「第一階段將會著重在選手的狀態調整，第二階段則是會進行實戰的訓練。」

曾豪駒也強調，能進到中華隊集訓名單，代表能力已獲得肯定，「你有能力，才有辦法進來。」最終30人大名單將會於美東時間2月3日公布。

投手陣容

旅外投手：王彥程（韓華鷹）、孫易磊（火腿）、古林睿煬（火腿）、張弘稜（海盜）

本土投手：張奕、李東洺、曾峻岳（富邦悍將）、胡智為（統一獅）、鄭浩均、吳俊偉（中信兄弟）、林凱威（味全龍）、莊昕諺、賴胤豪（樂天桃猿）、韋宏亮、林詩翔（台鋼雄鷹）

捕手名單

旅外：林家正（自由球員）

本土：吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）

內野戰力

旅外：鄭宗哲（光芒，遭DFA）

本土：張育成（富邦悍將）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、張政禹（味全龍）

外野火力

陳傑憲（統一獅）、林安可（西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、王博玄（台鋼雄鷹）