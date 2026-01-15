經典賽》台灣隊長陳傑憲再出江湖 陳冠宇將再披戰袍
中華隊經典賽第一階段訓練名單出爐，這次再由「台灣隊長」陳傑憲領軍，共計32名球星參加這次集訓。總教練曾豪駒透露，樂天桃猿左投陳冠宇將延後報到，「我不厭其煩一直問，非常感謝他願意再為國家隊披戰袍。」
世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日開打，中華隊於1月15日在高雄左營國家訓練中心展開第一階段集訓，而集訓名單也正式出爐，國內、外球員集訓達32人，首度入選國家隊的新秀有旅外的孫易磊及張弘稜。
「台灣隊長」陳傑憲再度擔任中華隊隊長，並坐鎮外野，「國防部長」張育成領軍內野，投手則以日職北海道火腿鬥士隊的古林睿煬與孫易磊備受矚目。
樂天桃猿左投陳冠宇將延後報到，總教練曾豪駒表示：「我們有聊過，他會晚一點加入，但他是有意願的，我也不厭其煩一直問，也非常感謝他願意再為國家隊披戰袍。」
中華隊第一階段集訓在高雄國訓中心進行，第二階段則會移師台北大巨蛋，曾豪駒表示：「第一階段將會著重在選手的狀態調整，第二階段則是會進行實戰的訓練。」
曾豪駒也強調，能進到中華隊集訓名單，代表能力已獲得肯定，「你有能力，才有辦法進來。」最終30人大名單將會於美東時間2月3日公布。
投手陣容
旅外投手：王彥程（韓華鷹）、孫易磊（火腿）、古林睿煬（火腿）、張弘稜（海盜）
本土投手：張奕、李東洺、曾峻岳（富邦悍將）、胡智為（統一獅）、鄭浩均、吳俊偉（中信兄弟）、林凱威（味全龍）、莊昕諺、賴胤豪（樂天桃猿）、韋宏亮、林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手名單
旅外：林家正（自由球員）
本土：吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）
內野戰力
旅外：鄭宗哲（光芒，遭DFA）
本土：張育成（富邦悍將）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、張政禹（味全龍）
外野火力
陳傑憲（統一獅）、林安可（西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、王博玄（台鋼雄鷹）
其他人也在看
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 3 小時前 ・ 17
WBC/中華隊今第一階段開訓！ 集訓名單出爐
中華隊備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽，今（15）日在左營國家訓練中心展開第一階段集訓，據悉目前共有27位選手完成報到，其中7位為旅外選手，集訓名單也曝光了。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
中職》2005年後出生要當兵1年 台灣職棒要開始因應
台灣從2024年恢復常備兵役徵集，2005年次以後出生役男須服兵役1年，台灣職棒現在沒有國軍、韓國尚武類似軍中球隊，這兩年選秀會不乏2005年之後出生新人選手，聯盟與球團應研議相關配套，協助選手在兵役1年與職業生涯銜接。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
台灣隊開訓會看到誰？林家正、鄭宗哲確定加入集訓！報到成員秀裝備
體育中心／季芸報導世界棒球經典賽即將於3月開打，台灣隊今（15）日在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，參與集訓選手已經於前一天報到，包括林家正、鄭宗哲等旅美好手確定加入陣容，另外，效力海盜高階1A投手張弘稜也現身。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 9
棒球》中華隊今開訓 交棒小老弟 陳冠宇 辭退經典賽
經典賽中華隊15日將在高雄國訓中心展開集訓，但前年底12強賽牛棚要角陳冠宇14日接受《中國時報》專訪時透露，考量自己往年開機慢熱的狀況，已婉拒教練團邀請，而且年輕球員能力好又想拚，「這次陣容我覺得可以期待！」至於自己留下的第8局布局投手位置，陳冠宇則力推樂天桃猿隊友莊昕諺。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 8
棒球／台灣各級代表隊去年創佳績 棒協理事長辜仲諒請吃飯！勉為國爭光
臺灣棒球2025年在國際賽事頗有斬獲，中華棒協理事長辜仲諒11日特別設宴感謝台灣隊努力為國爭光，現場的球員和教練爭相和這位臺灣棒球界大家長合影留念，辜理事長也來者不拒，彷彿「人形立牌」，場面溫馨熱絡，彼此閒話家常、暢聊棒球經，展現棒球大家庭的團結精神。去年剛接任中華奧會主席的蔡家福也全程參與，表示對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
曾從投手大谷手中敲出3分砲 道奇拒簽長約網羅畢謝特出局
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇內野補強遭遇阻礙，專門報導道奇消息的網路媒體《Dodgers Nation》指出，道奇隊因拒絕長約，恐被排除在爭取自由球員畢謝特（Bo Bichette）的球隊名單外。太報 ・ 1 天前 ・ 8
日職》則本昂大確定留在日本！ 反成為各隊追逐焦點
日職樂天金鷲投手則本昂大，今年球季結束後選擇行使海外自由球員權利，挑戰MLB美國職棒，不過已經35歲的則本，卻沒有找到新東家，新球季希望留在國內，並投入自由市場，但他反而成為各隊考慮補強的球員。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
CPB／林益全轉戰上海正大龍單場雙安2打點 累積打擊率突破6成
轉戰中國CPB的林益全在14日繼續代表上海正大龍出賽，在這場比賽他個人單場雙安表現，賽後累積6成11打擊率，此役也貢獻2分打點，不過終場球隊仍是以5：6吞敗。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 10
中信兄弟》狂賀！李來發、彭政閔與林國輝 榮登台灣棒球名人堂
台灣棒球名人堂今在名人郭泰源、王建民和理監事的見證下，開票公布2026年新入堂名人。共有率領中華隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的已故教頭李來發、中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔、「臺灣體大棒球之父」林國輝等3人榮登殿堂。理事長林華韋也宣佈，由前台南市政府文化局長、現任成功大學歷史系教授謝仕淵擔任副理事長。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
MLB》5年1.3億美元 左投Ranger Suárez轉戰紅襪
ESPN今天指出，消息人士透露，波士頓紅襪已與左投 Ranger Suárez 達成一份5 年、總值1.3 億美元的合約。Suárez 將加入一套先發輪值，預計成員包括左投 Garrett Crochet，以及右投 Sonny Gray、Brayan Bello 和 Johan Oviedo。TSNA ・ 5 小時前 ・ 發表留言
《冠軍之路》票房破4500萬！躍升史上第3名 蔡英文感動：被記住的台灣
世界12強紀錄片《冠軍之路》上映2週票房突破4500萬，一舉躍升臺灣紀錄片史票房第3名，在今年3月經典賽開打前夕，前總統蔡英文觀看電影後感動分享「這不只是一場比賽，更是一個時刻—提醒我們，臺灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
日職／傳拒絕MLB合約！ 35歲則本昂大選擇留在日職發展
日職樂天金鷲35歲投手則本昂大，休賽季行使旅外權利，日前收到大聯盟合約，不過仍在評估中，傳出則本昂大選擇挑戰大聯盟的機會，留在日職發展。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
大谷翔平必進古柏鎮！美媒：他是準名人堂球星只是時間早晚的問題
體育中心／綜合報導道奇二刀流巨星大谷翔平，幫助球隊完成世界大賽2連霸，創下單季55轟的個人紀錄，拿下生涯第4座年度MVP，即便他只打了8個球季，但大聯盟官網專家認為，大谷進名人堂只是時間早晚的問題。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 17
中職》樂天桃猿魔神樂變身魔神龍 職棒37年球季轉戰味全龍
味全龍今天（13日）宣布簽下前樂天桃猿洋投魔神樂，新賽季將改名為魔神龍（Marcelo Martinez），由於先前台鋼發生疑似提前接觸他隊洋將的事件，故味全龍在聲明中特別強調符合聯盟規章前提下完成網羅，避免外界過度揣測。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 6
道奇內野陣容年齡老化 美媒：應該留下金慧成
道奇隊南韓「工具人」金慧成（Kim Hyeseong），季後頻頻傳出恐被道奇交易消息，新秀賽季在宇宙道奇1年玩完，美國知名週刊《新聞週刊》（Newsweek）評析道奇戰力老化，留下金慧成有助於球隊的靈活調度。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職／韓媒猜測到兄弟客座成邁向教職第一步 李大浩團隊：不要過度解讀
南韓傳奇打者李大浩將在春訓來台擔任中信兄弟客座打擊教練，根據韓國媒體《體育朝鮮》報導，李大浩退休後持續進修中，韓媒也認為是成為教練的第一步，但李大浩團隊則是強調李大浩還有許多企劃進行中，希望外界不要過度解讀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中職／今年真的不一樣！ 富邦悍將證實找新洋砲「進行中」
前韓華鷹洋砲利伯托（Luis Liberato）傳出將來台灣發展的消息，據了解他將加入富邦悍將增添團隊火力，而對此悍將球團也證實持續有關注外籍戰力，不僅投手也包含野手部分。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5
經典賽》台灣隊今天開訓 旅美小將張弘稜驚喜入列
WBC經典賽台灣隊中職球員和部分旅外球員昨天完成報到，今天將在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，24歲的旅美右投張弘稜也會現身，他在近期收到國家隊徵詢。張弘稜畢業於三民高中，2022年1月以50萬美元簽約金加盟美職海盜，去年他在海盜高階1A出賽25場其中24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82、每局自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1
WBC／台灣隊開訓！ 32人集訓名單曝「鄭宗哲.張弘稜.林家正」入列
為了備戰今年3月的世界棒球經典賽（WBC），台灣隊今（15）天在高雄國家運動訓練中心啟動第1階段集訓，共有32名選手參加，包括16位投手、4位捕手、7位內野手、5位外野手，名單如下：【投手】旅外：張弘台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言