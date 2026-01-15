經典賽》台灣隊長領軍 中華隊誓奪8強

世界棒球經典賽15日上午舉行開訓典禮，運動部長李洋（前排左）致贈加菜金給經典賽中華隊，由總教練曾豪駒（前排右）代表收下。（羅琦文攝）

世界棒球經典賽開訓典禮，中華隊替教練「紅龜」陳江和慶生，他許下全隊健康與包機前往邁阿密的願望。（羅琦文攝）

經典賽中華隊15日在高雄國訓中心展開第1階段集訓，首日報到31名選手在「台灣隊長」陳傑憲帶領下，喊出「前進邁阿密」、打入8強淘汰賽的目標。開訓儀式還替教練陳江和慶祝44歲生日，「紅龜」除了許願全隊健健康康，也喊話：「2013年沒達成的願望，希望小老弟一定要幫我達成，包機前往邁阿密！」

2013年經典賽陳江和還是國手，中華隊雖然破天荒突破預賽，卻在8強複賽連輸日本、古巴，無緣去美國打4強決賽。而前年底12強在台北大巨蛋開訓時，因為中華隊不被看好，陳傑憲雖然喊出「前進東京」，後來也坦承心中沒有把握，豈知中華隊將士用命，從台北一路贏到東京奪冠，還拍成了紀錄片《冠軍之路》。

「看了電影，很感動！」當家捕手林家正表示：「12強一開始不被看好到打到後面，很有underdog的感覺，我們大家一起為目標前進。」因此去年底接到總教練曾豪駒的詢問電話，他毫不猶豫點頭再戰中華隊。

也因為有12強奪冠的底氣，中華隊這次在港都暖陽下開訓，現場集結近百名媒體記者，氣勢完全不同。國訓中心作為中華隊春節前第1階段集訓的地主，新建的棒球場以模擬球路發球機、高壓氧等設備迎接貴客。運動部長李洋也蒞臨開訓典禮，強調這是運動部成立後首個國際棒球一級賽事，核定補助的組訓與情蒐經費達6000萬，以「歷屆最高」規格全力奧援。

「從昨天報到到現在，感受到大家對我們很重視，我們選手能做的，就是在場上專心的備賽，保持身體健康。」陳傑憲說：「現在只是第1階段，大家都在調整，希望我們選手跟教練團都能把狀態調到最好，然後進入到正式比賽，為台灣拿下好的成績。」

中華隊將在農曆春節後轉戰台北大巨蛋，展開第2階段集訓與交流賽，2月28日前往日本宮崎參加官辦熱身賽，3月5日起在東京巨蛋依序迎戰澳洲、日本、捷克、韓國，力拚C組前2晉級8強淘汰賽。