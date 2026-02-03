經典賽》多明尼加 星光不遜美日 馬恰多入列 打線超豪華

經典賽中華隊3日經過選訓會議後，在期限前繳交30人參賽名單，待大聯盟在台灣時間6日上午8時，以直播統一宣布20支參賽球隊的30人名單。但有部分球隊已一一公布參賽好手，比如中華隊可能的8強對手多明尼加，3日又宣布馬恰多、2022年世界大賽MVP潘尼亞入列，強打如雲實力強勁。

經典賽D組強權多明尼加，前一天已經確認大都會強打索托參賽，加上運動家先發投手塞弗瑞諾、海盜後援投手桑塔納，昨又宣布馬恰多、潘尼亞與3位牛棚右投入列，還有之前已敲定的小葛瑞洛、小塔提斯、J.羅瑞格茲、馬泰等大聯盟球星，陣容之強足以跟美國、日本叫板。

多明尼加上屆經典賽止步於小組預賽，但索托繳出15支6，揮出包含雙轟在內的5支長打，整體攻擊指數1.500的驚人數據。27歲的他去年加入大都會雖然慢熱，最終仍揮出生涯新高的43轟，單季最多盜壘成功也從12次推升至38次，選球一流的他也第4度榮膺大聯盟「四壞王」，在國聯MVP排名第3。

曾在金鶯與陳偉殷並肩作戰的馬恰多，則將第3次出征經典賽，把守「熱角」三壘。馬恰多的游擊搭檔可能是潘尼亞，他在2022年以新人之姿驚奇拿下美聯冠軍賽與世界大賽MVP，幫助太空人奪冠，隔年首度參加經典賽，這次則在剛繳出打擊率3成04、17轟、20盜的生涯年之後，再次為多明尼加出征。

中華隊在C組日、韓雙雄夾擊下，若能出線很可能是分組第2，而C組第2在8強淘汰賽要對上D組第1，有冠軍相的多明尼加無疑是頭號候選人。

A組東道主波多黎各因為投保卡關，包括林鐸等頂級球星都無法參賽，放話考慮退出經典賽。波國發難後徵召似乎有了進展，道奇終結者迪亞茲與巨人外野手拉莫斯3日宣布參賽。迪亞茲最著名的經典賽事蹟就是上屆「樂極生悲」，在慶祝時導致右膝髕骨肌腱斷裂，致使2023年大聯盟賽季提前報銷。