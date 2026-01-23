經典賽》大讚中華隊情蒐、後勤今非昔比 周思齊憶當年

作為2013年經典賽的中華隊成員，中職退役球星周思齊大談中華隊過去情蒐、後勤，都跟現在遠遠無法相比，此外也談到現在的國訓中心設施的完善，周思琪說：「現在國訓中心的設備都有照著世界的運動科學去做，跟以前完全不同。」

周思齊在昨（22）日的「台灣棒球小英雄球員卡」分享過去出賽中華隊國際賽的經驗，他談到過去中華隊的情蒐不像現在有專業的團隊，資料非常不透明，可能只知道對手有幾個會投150公里，完全沒有對手的資料。

周思齊談到當年甚至打紐西蘭、菲律賓等國都會感到緊張：「那時菲律賓有個日菲混血的投手小川龍也，對他們的印象都蠻陌生的，打起來就會覺得緊張。」他還強調，經典賽的層級又不一樣，是跟奧運差不多的，壓力自然也會更大。

此外，周思齊還大讚現在的中華隊後勤團隊，他感觸地表示：「當年我們的後勤成員只有5個人，我們都還要幫忙拿行李，現在完整的後勤團隊就破30人了，選手都可以很放心專注在賽場上。」

目前作為棒協理事長辜仲諒特助的周思齊，在經典賽集訓首日到國訓中心場勘，對比20年前，周思齊驚訝表示：「跟以前完全不一樣。」他表示，台灣現在在運科方面真的已經步上世界的軌道了。

除了棒球場以外，周思齊也參觀了其他球館︰「像是羽球館，冷氣是從下面吹上來，這以前在國外就看得到了，因為風從上面吹會影響球路。」周思齊對於台灣在運動領域的重視程度很感動。