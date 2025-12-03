經典賽》大谷翔平參賽炒熱票價 搶門票、機票闖關秘技公開

第六屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）即將在2026年3月5日至17日舉行，本屆中華隊被分在C組東京巨蛋，同組對手包括日本、韓國、澳洲與捷克，國內熱血球迷早已展開搶票大作戰，無論是搶經典賽門票，還是搶飛機票都是球迷要去東京巨蛋二大關卡，本報特別採訪旅行社、熱血球迷分享搶票秘訣。

搶門票秘訣 照過來

在日本球星大谷翔平鬆口確認參加經典賽後，東京巨蛋的日本隊的場次票價被炒到上看55萬日圓（約11萬新台幣）的天價。本報調查，本屆C組賽事，在日本棒球巨星大谷翔平確定參賽後，讓主場日本隊的賽事取得變得更加困難。

不過有資深球迷分享，本屆經典賽將在明年3月5日開始進行小組賽，日本主場的票，不只貴也難搶，由於東京巨蛋場地碩大，其餘賽事並沒有非常難取得，球迷如果未能買到最主要的台日大戰賽事，也可以優先選擇中華隊有出賽的場次，不但票價便宜不少，而且競爭力也相對降低許多，是小資族的不二選擇。

中華隊賽程（台灣時間）

- 3月5日（四） 11:00 澳洲 vs 台灣

- 3月6日（五） 18:00 日本 vs 台灣（最熱門場次）

- 3月7日（六） 11:00 捷克 vs 台灣

- 3月8日（日） 11:00 台灣 vs 南韓

經典賽售票時間

2025年12月1日至翌年1月8日，開放以下預售方式

持有Lawson售票會員者

2025年12月1日（一）至12月5日（五）進行首次抽選

2025年12月10日（三）至12月15日（一）第二輪抽選

2025年12月18日（四）至12月22日（一）先到先得制

2025年12月18日（四）至12月21日（日）讀賣新聞會員抽選

2025年12月18日（四）～12月21日（日）日本隊比賽場次 包廂席抽選

2026年1月6日（二）～1月8日（四）日本隊比賽場次 輪椅席抽選

2026年1月6日（二）～1月8日（四）日本隊比賽場次 視線遮蔽席抽選

海外預售

2025年12月10日（三）至15日（一）開放海外抽選

2025年12月17日（三）公布抽選結果

一般售票

2026年1月15日（四）依場次陸續開放

Lawson售票與讀賣新聞會員等預售方式，皆以實體取票，所以球迷們可透過日本朋友代理購買。海外部分，eplus也已經公布開放時段，可點選連結進行抽選。另外本報也整理出Team Taiwan賽事的官方應援區，球迷可依官網圖示，對照中華隊應援席位，選取最適合的觀賽位置。

3月5日 中華vs.澳洲 3月7日 中華vs.捷克

指定席A：A38～41區、B38～41區

指定席B：A42～49區、B42～48區

中華隊對戰澳洲、捷克場次座位席安排。（圖／擷取自經典賽官網）

3月6日 中華vs.日本

左外野看台的部分區域

中華隊對戰日本場次座位席安排。（圖／擷取自經典賽官網）

3月8日 中華vs.韓國

指定席A：A9～12區、B9～12區

指定席B：A1～8區、B2～8區

中華隊對戰韓國場次座位席安排。（圖／擷取自經典賽官網）

搶機票去東京 有撇步

想去大巨蛋替中華隊加油，搶到東京大巨蛋門票後，還有一關就是搶機票，本報調查，直達東京羽田、成田機場的班機，在經典賽公布賽程後，票價都飛漲，甚至上看到來回要價2萬塊以上，算上住宿、球票，短短6天行可能就要準備超過5萬元的旅費，對小資族來說，實在是一筆不小的開銷。

各大旅行社如雄獅、東南旅遊有相繼推出經典賽套裝方案，雄獅向本報透漏，像經典賽的行程，較精打細算的遊客大部分會傾向選擇安排自由行，其實可以省上不少錢。

本報特別將「旅遊」與「看球」結合，彙整出最省錢的旅遊攻略。帶球迷們先享受日本旅遊，在前往東京巨蛋為Team Taiwan加油。

日本東京晴空塔。（圖／記者顧雲鴻攝）

首先是確認行程日期，因為中華隊的賽事於3月5日至3月8日，所以可將行程訂為去程3月1~3日、返程3月5~9日，可依入場應援的時間，往後推算一天去做調整。

因飛往東京的機票其實已經有不小的漲幅，至截稿前，本報調查，明年3月4日至9日，桃園直達成田的票價已經來到3萬1千元。

旅遊達人建議，不妨把機票訂在如大阪等其他觀光勝地，時間上可向前排個2～3天，先進行個人的旅遊時光，再前往東京巨蛋全力應援。利用skyscanner等網站多多比價，如果選擇廉航，票價甚至有機會壓在萬元以下。

記者實測Skyscanner訂購桃園飛大阪、東京回桃園，來回僅需一萬出頭。（圖／擷取自Skyscanner APP）

也有資深球迷對本報笑說，他選擇從仙台進、東京出，「這樣一來至少省了超過萬元，也是省錢妙招。」

除了透過Ａ地進、東京出模式省機票錢，東京住宿隨著近年觀光客增加，房價也不便宜。旅遊達人建議，東京交通十分方便，不妨可選擇如墨田區、龜有等地點，轉乘地鐵、JR線前往觀賽即可。

經典賽將於明年3月5號正式開打，想幫中華隊加油的球迷們，可以提前進、延後出，讓機票與住宿挑選都更為彈性，化身Team Taiwan最有力的應援後盾。