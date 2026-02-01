經典賽》大谷翔平確定只打不投 中華隊利多

世界棒球經典賽（WBC）今年3月就要開打，衛冕軍日本隊的戰力安排是各國關注的焦點，「二刀流」大谷翔平1日受訪時才表示不確定是否會登板，隨後道奇總教練羅伯茲就表示，大谷翔平確定不會在經典賽投球，僅以指定打擊上場，「這是他自己的決定」。

上屆經典賽大谷翔平在決賽登板關門，幫助日本擊敗美國拿下金牌，本次挑戰衛冕的日本隊眾星雲集，大谷翔平是否「二刀流」上陣將直接影響戰力，1日受訪時大谷翔平表示還要看最終調整狀況，目前已經在牛棚練投4、5次。

廣告 廣告

然而羅伯茲隨後受訪時明確表示，大谷翔平早在1個月前就做出決定，不會在經典賽投球，只會以指定打擊出賽，「這是大谷翔平自己的決定，假如他堅持要投球，道奇球團也不會阻止。」

日本預賽C組首戰，3月6日晚間就是面對中華隊，大谷翔平不會投球，對中華隊而言是個好消息，不過日本陣中還有山本由伸、菊池雄星、菅野智之等大聯盟等級強投，中華隊依舊不能鬆懈，外界猜測日本隊可能在首戰派出世界大賽MVP山本由伸先發，面對中華隊時搶下經典賽首勝，一舉帶起球隊氣勢，日本不僅可以完成2024年世界12強的復仇，也達成日本監督井端弘和喊出的「首戰必勝」目標。