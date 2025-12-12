經典賽》大谷、山本由伸組夢幻連線參戰WBC 日媒曝「令和怪物」缺席原因

世界棒球經典賽（WBC）將在2026年3月登場，先前洛杉磯道奇隊的「二刀流」大谷翔平，宣布加入日本國家隊，爭取連霸。根據日媒《中日體育》報導，在世界大賽中獲得MVP的山本由伸，也將連續2屆代表日本隊，參加明年的WBC。至於「令和怪物」投手佐佐木朗希，則因球團擔憂其傷病問題，確定不會參賽。

山本由伸表達強烈參賽意願

報導指出，王牌右投、現任世界大賽MVP山本由伸，確定加入WBC日本國家隊。先前在世界大賽第7戰中，上演「中0日」夢幻登板的道奇新科山本由伸，成為球隊奪得2連霸的最大功臣之一。

今年山本由伸完全展現王牌身手，再次成為球隊先發，也是整個球團最具影響力的核心人物之一。不只在例行賽表現穩定，更在10月的季後賽打出巔峰，帶領球隊奪冠並贏得世界大賽MVP。精準的控球、招牌的指叉球與沉著的比賽氣質，也使他在洛杉磯與日本都成為話題焦點，成為最受矚目的投手之一。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前受訪時，被問到山本由伸能否參加WBC時，他表示「對山本，我們必須以整季為考量、更加謹慎。」這次球團也尊重本人想參賽的強烈意願，而且山本由伸本季無傷病紀錄，球團也很難有正當理由阻止他參賽。

道奇、日隊聯手管控山本

未來山本由伸的投球局數與球數管理，將由道奇與日本隊共同協調。日本隊監督井端弘和表示，旅美球員不會直接從美國加入集訓，因此大谷與山本預計會從日本返隊。這2名協助道奇完成二連霸的「活傳奇」，將攜手回到日本，朝衛冕WBC冠軍邁進。

「日籍三本柱」獨缺佐佐木朗希

道奇隊「日籍三本柱」之一的佐佐木朗希，確定無法出戰WBC。有著稱號「令和怪物」的佐佐木在5月時，因為右肩夾擠症候群，被放入60天傷兵名單，儘管本人表達參賽意願，但球團擔心在尚未完全恢復的情況下，代表國家隊出賽，恐怕會增加風險。