經典賽》對戰賽程分析 中華隊面臨一大不利

正在積極備戰經典賽的中華隊，小組賽將面臨4連戰與一次的「晚接午」的賽程，較其他國家辛苦，同屬C組的強敵韓國隊，則只有3連戰與一次的晚接午，賽程相對友善。

距離WBC世界棒球經典賽僅剩3個月，各國球隊組建如火如荼進行中，中華隊也即將在15日展開代表隊集訓。由於經典賽屬於短期賽程，從分組預賽、8強一路打到決賽僅只有12天，所以賽程安排對於各隊來說至關重要。

本屆中華隊被安排在C組，將與日本、韓國、捷克、澳洲進行循環賽的分庭抗禮，中華隊將於3月5日上午11點與澳洲迎來首戰，6日晚上6點迎戰日本，此戰也是地主隊日本的首戰。接著休息不到24小時，7日上午11點立刻迎來二連戰對上捷克，對於中華隊的陣容安排、以及投手陣的調度都是一大挑戰挑戰。最後是在8日小組賽的最後一戰對上韓國。

中華隊因上屆於預賽中就遭淘汰，本屆從資格賽中脫穎而出，與同樣屬於資格賽出線的哥倫比亞、巴西、尼加拉瓜一樣，在小組賽的賽程當中，皆需面臨4天連戰與一次的「晚接午」的地獄賽程。

第六屆WBC世界棒球經典賽C組預賽賽程。（圖／民報自製）

相對於中華隊「地獄賽程」來說，「頭號勁旅」韓國的賽程相對友善，只有三連戰的賽程、同樣需要進行一次的「晚接午」，韓國這次「晚接午」的對手正是中華隊，也算是對中華隊稍有利的好消息。

近期代表隊在徵召方面也傳出好消息，日職火腿鬥士與軟銀鷹皆對於如古林睿煬、孫易磊與徐若熙的參賽與否表達正面肯定，為中華隊投手陣再添一分信心。

中華隊集訓第一階段將從1月15日展開，過年僅休息4天之後，就會回到台北展開第二階段的訓練，總教練曾豪駒特別對代表隊情蒐小組讚許：「夠加入這個團隊的都是專業的。」