經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華

藍鳥強打小葛瑞洛半年前曾表示，小時候父親跟他說若有機會，就要披上多明尼加隊戰袍，如今他聽從爸爸的指示。多明尼加隊明星教頭普侯斯16日透露，小葛已點頭出征明春的世界棒球經典賽，可望在這支重炮雲集的強打部隊擔綱4棒「清道夫」。

小葛也算完成老爸的遺憾，老葛瑞洛曾被多明尼加選入2006年首屆經典賽陣容，但最後因親人車禍身亡而辭退。小葛半年前就曾透露代表多明尼加想法，還說有朝一日也可能為加拿大出賽。小葛出生於蒙特婁，按照經典賽規定，他也可以代表楓葉國。

26歲的小葛今年4月與藍鳥敲定14年總值5億美元的隊史最大合約，本季例行賽繳出打擊率2成92、23轟的穩健成績，季後賽更揮出創隊史新猷的8支全壘打，以火燙球棒打下美聯冠軍賽MVP，也率領藍鳥在相隔32年後重返世界大賽，可惜最終7戰不敵衛冕軍道奇。

多明尼加是2013年經典賽冠軍，這次由準名人堂球星普侯斯接掌兵符，組成足以威脅美、日的明星陣容，打線尤其可怕，除了小葛，教士外野手小塔提斯、三壘手馬恰多、大都會強打索托與今年敲出45轟的光芒新銳卡米內羅都已入列。

多明尼加這次經典賽與委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜分在D組，從小組賽到晉級後的賽程都在邁阿密。值得一提的是，中華隊若能從C組出線，8強淘汰賽就要對上D組隊伍，有機會對上多明尼加這條「銀河打線」。