經典賽》惠特康補強韓內野 澳洲帶7左投

大聯盟6日公布經典賽各隊30人名單，中華隊在C組的晉級阻礙韓國、澳洲也臥虎藏龍。韓國一口氣徵召了4名美籍好手，除了紅雀火球男歐布萊恩，太空人內野手惠特康更完美頂上金河成等旅美好手傷退的戰力空缺；澳洲帶15投則有7名左投，頗有針對中華隊近年打線「左傾」的味道。

韓國隊已經連3屆經典賽止步小組賽，這次由巨人外野手李政厚、道奇內野手金慧成兩位現役大聯盟好手領銜，更組成隊史最強的混血軍團，包括投手德寧、歐布萊恩、內野手惠特康與外野手瓊斯，4人去年都有大聯盟出賽紀錄。

其中惠特康過去兩年在大聯盟雖僅73打數，卻在3A連兩季揮出25轟，老虎外野手瓊斯去年則於大聯盟出賽72場、敲7轟，火力都不容忽視。歐布萊恩是本屆經典賽最頂尖的牛棚投手之一，31歲的德寧有大聯盟102場先發資歷，包括2023年單季12勝，雖過去兩年狀態不佳，仍可望與老將柳賢振擔綱先發。

韓媒分析，韓國隊的牛棚是最大優勢，卻缺少穩健的先發投手，是對決中華隊的一大隱憂。包括12強被中華隊單局轟6分的側投高永表，這次仍上榜並放話「復仇」，台灣球迷倒是很期待再打「表哥」一次，直呼「讓他投」！

至於中華隊首戰對手澳洲，則由選秀狀元巴札納、大聯盟內野手米德領銜，外傳可能上榜的「抗癌鬥士」韓崔克斯，因去年9月底右肘開刀仍在復健，並未出現在30人名單上。澳洲投手群雖有近半左投，但中華隊兩位混血強打都是右打者，對戰未必吃虧。