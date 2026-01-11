經典賽》戰力拉警報！鄧愷威、黃子鵬、林立拒徵召 日韓祭必殺技夾擊

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月在東京點燃戰火，但中華隊在1月15日集訓前夕面臨嚴峻考驗。剛簽下大約的樂天桃猿重砲手林立、唯一在旅美大聯盟（MLB）投手鄧愷威，以及轉戰台鋼雄鷹的強投黃子鵬，近日相繼表達婉拒徵召之意。

相較於中華隊戰力折損，同在C組的勁敵日本隊監督井端弘和誓言首戰必勝台灣，南韓隊更傳出將徵召多達9名大聯盟級戰力，組成「史上最強韓國隊」。

傷勢與生涯關鍵期 中華隊三大主力忍痛缺席

樂天桃猿強打林立10日透過所屬經紀公司證實，考量舊傷復原進度，經與球隊及總教練曾豪駒討論後，決定退出本屆經典賽。林立日前受訪時坦言，中職休賽季短，身體累積不少傷勢需審慎評估，如今確定缺陣，將對中華隊火力造成不小衝擊。

投手戰力同樣拉警報。效力於舊金山巨人（San Francisco Giants）的鄧愷威，被視為中華隊先發輪值的重要一員，但他日前透過經紀公司發表聲明，表示經歷大聯盟初登板的衝擊與反思後，決定將重心放在春訓備戰新球季，以此婉謝徵召。

此外，剛轉披台鋼雄鷹戰袍的黃子鵬也在加盟記者會上透露，首要目標是融入新團隊，並完整參與春訓，暗示將無法披上國家隊戰袍。接連失去兩位強投與一位重砲，中華隊教練團勢必得重新盤點戰力布局。

日本監督井端弘和：首戰對台灣是最大難關

相較於中華隊的人員異動，尋求衛冕的日本隊則展現高度警戒。根據日本體育雜誌《Number》專訪，日本隊監督井端弘和直言，WBC最困難的部分就是3月6日對上台灣的首戰。他回憶，東京奧運首戰對多明尼加的苦戰，強調短期盃賽若開局不順，恐將影響全盤氣勢。

井端弘和分析，台灣與南韓皆擁有實力堅強的投打陣容，面對這兩支亞洲勁敵，日本隊的策略是「絕對不能先失分」。他要求全體隊員從首戰開始，就必須調整至身心巔峰，展現「從這裡一口氣衝上去」的決心，避免重蹈覆轍，陷入苦戰泥淖。

而日本參賽名單也相當華麗，道奇隊「日籍三本柱」中的大谷翔平、山本由伸確定出賽，讓日本隊挑戰衛冕之路再添強心針。

道奇「日籍三本柱」中的大谷翔平（右）、山本由伸（中）確定出席經典賽。（圖／翻攝自山本由伸IG）

南韓隊組「美職軍團」 9名MLB戰力劍指日台

同組的另一強敵南韓隊更是來勢洶洶。根據韓國媒體《OSEN》報導，總教練柳志炫透露，本屆將打破慣例，積極招募韓裔美籍的大聯盟球員。目前鎖定名單包括底特律老虎（Detroit Tigers）外野手瓊斯（Jahmai Jones）與聖路易紅雀（St. Louis Cardinals）投手歐布萊恩（Riley O’Brien）等人。

柳志炫目標組成包含5名韓籍大聯盟球員與4名韓裔美籍球員在內的「5+4」豪華陣容，若順利成局，將有高達9名大聯盟級好手助陣，戰力遠超上屆僅有艾德曼（Tommy Edman）一名外援的規模。韓媒《MK Sports》更直言，中華隊缺少鄧愷威等強力投手，對南韓隊而言是「一大利多」，要在分組賽突圍，擊敗台灣已是南韓隊的必勝目標。