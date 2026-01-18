經典賽》捕手一壘兩邊跑 吉力吉撈．鞏冠喊累也要贏球

味全龍知名捕手吉力吉撈．鞏冠，今（18）日現身雲林斗六棒球場，參加味全龍春訓開訓儀式時透露，不只在味全龍要身兼一壘手，現在連中華隊也要，雖然還在克服，「但經典賽贏球比較重要。」他也提到，中職新賽季目標是朝全壘打王努力。

入選中華隊經典賽集訓的味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠，上賽季開始守一壘，表現不錯。他透露，就連在中華隊集訓，也有展開一壘手訓練，而且甚至是以一壘手為主，「曾總（經典賽國家代表隊總教練曾豪駒）就指著一壘說，你（吉力吉撈．鞏冠），一壘。」

廣告 廣告

吉力吉撈．鞏冠進一步解釋，守一壘時，感受到和捕手不一樣的疲勞感，他還在慢慢克服學習，但也不排斥守一壘，就看教練安排，目前就是把該做的事情做好，守備就慢慢練，「經典賽贏球比較重要。」

新賽季目標 搶當全壘打王

提到中職新賽季目標，吉力吉撈．鞏冠說：「要盡力幫味全龍拿總冠軍。」對於個人的新目標，他打趣反問記者：「還是你對我有什麼期許嗎？這季的話，目標是努力拿全壘打王。」

至於同隊的李凱威沒有入選中華隊集訓名單，鞏冠坦言自己也很吃驚，「我是覺得滿可惜的。我們在社群軟體中，有創一個味全龍WBC群組，他也在裡面，我是到集訓前吃飯時才發現，李凱威沒有來，上賽季他的表現也很優秀，可能教練有其他考量。」他也對國訓中心設施更新大為讚許。