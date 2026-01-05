經典賽》掃到馬杜洛颱風尾 委國教頭喊話只想打棒球

美軍對委內瑞拉發動軍事行動，當地體壇成為連帶影響的受害者，政局動盪的現況，除了委內瑞拉職棒宣布延賽至1月7日以外，經典賽代表隊是否能夠順利出賽，也成為外界關注焦點，委內瑞拉國家隊總教練奧馬爾．羅培茲（Omar López）也對外發聲強調：「我們不是壞人，只是想打棒球」。

委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）於1月3日凌晨遭美軍突襲逮捕，事件造成至少40人死亡，國內政局陷入高度不穩定。此舉不僅震撼國際社會，也讓即將於2026年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）蒙上陰影，委內瑞拉國家隊能否如期參賽成為焦點。

政治危機 衝擊體壇

馬杜洛被捕後，委內瑞拉政府陷入權力真空，立即受到國際體育界關注，加勒比職業棒球聯盟已宣布，原訂於委內瑞拉舉辦的2026年加勒比海大賽將移師墨西哥，顯示國際賽事已受到波及。而中職各隊的洋將包括中信兄弟羅戈、勝騎士和統一獅的蒙德茲皆已透過球團向球迷報平安。

由於國家隊的組成、出入境文件及參賽資格均需官方支持，政局不穩可能直接影響球員出戰經典賽。對此委內瑞拉國家隊總教練奧馬爾．羅培茲（Omar López）昨（4）日也對外發聲：「我們不是壞人，只是想打棒球」，球隊希望透過比賽為國人帶來希望，希望外界不要將政治事件與球員混為一談，並期盼國際棒球總會能保障球員參賽權益。

前景未明 總教練出面喊話

據悉，委內瑞拉國家隊多數球員與教練團居住在美國，訓練並未受到直接影響；然而，國內政局的不確定性仍可能影響士氣與後勤安排。國際棒球總會尚未對此事件發表正式聲明，外界普遍擔憂，若政治危機持續，委內瑞拉恐面臨退出比賽的風險。

委內瑞拉長年是世界棒球強權，2009年曾打入四強，2023年也闖進八強。本屆陣容更是眾星雲集。包括休士頓太空人球星Jose Altuve、亞特蘭大勇士外野手Ronald Acuña Jr.、以及皇家隊捕手Salvador Pérez等一眾大聯盟明星。若能順利參賽，委內瑞拉在D組將與多明尼加、荷蘭、以色列及尼加拉瓜競爭八強席次。