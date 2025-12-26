經典賽》放行徐若熙打經典賽 軟銀盼登場有好表現

明年三月將開打的經典賽，中華隊有望再添一名猛將，轉戰日職的投手徐若熙，也確定可以參賽，徐若熙加盟的日本職棒福岡軟銀鷹隊指出，期盼徐若熙能在經典賽上登場好好表現。徐若熙也開心說：「能上場的意願很高，畢竟我也還是列管身分。」

日本職棒福岡軟銀鷹今（26）日在台北舉行台灣投手徐若熙的加盟記者會，徐若熙親口表態，期待能夠出賽，但他一度擔心是否會受到球團牽制，「能上場的意願很高，畢竟我也還是列管身分。」

福岡軟銀鷹 表態放行

福岡軟銀鷹也鬆口表態，期待徐若熙能夠在經典賽上登場。軟銀首席棒球主管城島健司表示：「如果徐若熙被中華隊選到，是很榮幸的事，球團不會攔阻，不如說很期待他在國際賽場上的好表現。」

對於台灣選手整體能力，城島健司說，台灣有不少有魅力、能力很好的選手，台灣的高中生其實已經不輸給日本的頂尖高中生，很多選手都有日職第一指名的實力，之後也會持續觀察台灣球員的表現。

經典賽開打 最終名單2月下旬底定

今年初，世界棒球經典賽資格賽場上，徐若熙雖然沒能依照計畫上場先發，但仍然在對陣西班牙時，中繼出場，留下3.1局、5K、失1分的優秀成績。他在明年的正式賽上，也已收到徵召。

經典賽將在明年三月開打，中華隊將從明年1月15日在國訓中心展開第一階段集訓，雖然大名單尚未公布，但目前已有不少旅外好手表態高度意願，包括旅日的投手古林睿煬、今年唯一有登上大聯盟投手丘的旅美投手鄧愷威、以及同樣旅美林昱珉、鄭宗哲、李灝宇等人，而最終30人名單，預計將於明年2月下旬正式公布。