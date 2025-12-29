經典賽「日本是台灣想超越的存在」 曾豪駒點出難關：明年挑戰更大

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽將在明年3月點燃戰火，串流平台近日推出經典賽各國總教練訪談，中華隊總教練曾豪駒受訪時提到，日本是台灣隊想要超越的方向，明年挑戰更大，因為會面對到大聯盟球星，但不管最後結果如何，一定會展現好的球賽給球迷看。

曾豪駒接下明年世界棒球經典賽總教練一職，近日接受專訪表示，棒球對於台灣而言有特殊意義，每次遇到國際賽總是能凝聚全台球迷力量，為台灣隊加油，他也希望能在WBC比賽展現拚勁、想要贏球的態度。

廣告 廣告

曾豪駒表示，明年將交手日本隊，他們一直以來都是台灣隊交戰過程中，想要追尋、想要超越的方向，因此會好好準備正面與日本隊交流，「不管最後結果如何，全隊都會展現好的球賽給球迷看」。

而對於去年拿下12強冠軍，曾豪駒直言，球隊經驗和信心提升不少，未來會接受到更大的挑戰，因為要面對到大聯盟球員，因此他希望展現團隊凝聚力，讓球迷看到球員們的拚勁跟努力，成就一場好的比賽。

台北／劉芝宇 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

WBC／日本隊首波8人名單出爐！ 大谷翔平等球星參戰

徐若熙披「18號」王牌球衣加盟軟銀鷹！喊拚先發輪值 球團曝規劃

中華隊經典賽徵召古林睿煬、孫易磊！ 火腿鬥士隊願放行：給予支持