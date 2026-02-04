經典賽》日本最後拼圖 吉田正尚入列

經典賽日本隊先前僅公布正式名單中的29人，4日紅襪隊同意放行後，日本隊宣布第30人就是外野手吉田正尚，本次日本隊共有9位大聯盟好手創下史上最多，帶領全隊邁向連霸。

外媒昨日上午率先報導，紅襪隊確定放行吉田正尚參加經典賽，即便2024年10月接受右肩手術，去年賽季因為復健直到7月才回歸大聯盟，但不存在保險問題，上屆經典賽吉田正尚扛起4棒重任，7場出賽打擊率高達4成09，其中4強賽面對墨西哥轟出追平3分炮，是日本隊最終奪冠的關鍵人物之一。

先前日本隊已經公布正式名單中的29人，昨宣布吉田正尚就是第30人，日本隊挑戰衛冕全員到齊。各國經典賽官方名單，預計台灣時間6日早上8點，透過MLB Network直播公布。

本次日本隊的大聯盟選手，包括金鶯自由球員菅野智之共9人，超越2009年及2023年的5人，創下經典賽史上最多。

日本隊公布30人名單後，日媒也點名遺珠，包括道奇隊佐佐木朗希、小熊隊今永昇太、美日混血努特巴爾等。其中佐佐木朗希去年旅美遇到傷勢季末才歸隊，道奇隊考量傷勢及新球季先發調整不予放行；今永昇太曾在2017年亞冠賽、2019年12強賽壓制中華隊，被譽為「台灣殺手」，然而去年表現下滑，日媒指出可能因身體狀況放棄此次機會。