經典賽》日本武士無人可敵？韓媒籲「棄日抓台」

世界棒球經典賽將在3月5日展開，日本武士隊昨（26）日公佈，由山本由伸為首的第三波名單候，距離30人大名單僅剩1人，據傳，日本將再補進大聯盟波士頓紅襪隊的吉田正尚，而韓媒對此也開始為這次的代表隊征戰感到焦慮，直言這支日本隊實在太過強大，甚至開始出現「放掉日本，全力對陣台灣」的說法。

日本投打超規格 大聯盟先發等級戰力

日本武士隊的戰力以大谷翔平為首，搭配奪冠搭檔山本由伸，在大聯盟也已經是頂尖的先發投打組合了，還不算上如菊池雄星、菅野智之等等同樣也是在大聯盟活躍的強投，韓媒《OSEN》直接表示，C組的戰力已經不是同一個層級的落差了。

韓媒提棄日抓台 資源全投入台韓大戰？

面對這麼巨大的落差，加上韓國隊在賽程上，首先要面對日本隊、緊接著「晚接午」隔天直接對上中華隊。在極度不利賽程安排下，不少韓媒開始以是否該放棄正面強碰日本、改將戰力投入到中華隊的比賽中的戰法，以此來增加晉級機率。

日本不敢小看中華隊 井端弘和：最該警戒

雖然韓媒建議集中火力對戰中華隊，不過，日本總教練井端弘和接受專訪時曾直言：「預賽首戰對上中華隊將是最大難關，日本仍應該以挑戰者的心態來面對這次的大賽。」前年12強賽中，井端弘和率領的日本武士隊以4：0敗給中華隊。

另有消息傳出，日本隊找來美日合計打出507轟的傳奇名將松井秀喜，擔任臨時指導。據日媒報導，井端弘和原本就和松井秀喜有私交，兩人也同屬1990年代的「黃金世代」的球員。雖然並不是正式教練，但井端總教練希望松井秀喜能夠來傳授心法，並給予選手最振奮的激勵。