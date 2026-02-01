經典賽》日本隊投手戰力折損 大谷翔平僅打不投、佐佐木朗希遭道奇封印
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，尋求衛冕的日本隊卻傳出兩大王牌投手缺陣的利空消息。洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，二刀流巨星大谷翔平將不會在WBC登板投球，僅以指定打擊身分出賽。
而道奇隊另一位日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希更透露，球團已明確告知不希望他參賽，以免對曾受傷的右肩造成負擔。
大谷翔平專注打擊 為新賽季二刀流回歸蓄力
根據MLB官網、《ESPN》報導，羅伯茲在道奇球迷會上宣布，雖然球團全力支持大谷參賽，但大谷本人決定僅以打者身分披上國家隊戰袍。此舉旨在確保他能以完全健康的狀態，迎接2026年大聯盟賽季，屆時他將正式回歸「全職二刀流」。
大谷在2023年9月接受手肘手術後，直到2025年6月才重返投手丘，並在该年季後賽展現壓制力。儘管球迷期待重演他在2023年WBC冠軍戰三振洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels）球星楚奧特（Mike Trout）的經典畫面，但考量到新賽季將重返先發輪值，大谷選擇採取較為保守的策略。羅伯茲對此表示：「考量到他去年的經歷以及為2026年做好的準備，這似乎是正確的決定。」
佐佐木朗希遭球團「封印」 道奇保護資產不手軟
相較於大谷的自主決定，年輕強投佐佐木朗希的缺席則帶有更多無奈。根據《ClutchPoints》報導，佐佐木向媒體坦言：「這實際上是球隊的決定。」道奇球團考量他2025年賽季因右肩手術缺席大半賽季，不希望他在春訓階段就承受WBC高強度的投球壓力。
儘管佐佐木在2025年季後賽表現亮眼，防禦率僅0.84，但道奇隊將其視為新賽季第5號先發的重要人選，決心保護這位24歲的年輕手臂。佐佐木對此表示理解，將專注於備戰新賽季，與醫療團隊密切配合監控手臂狀況。
山本由伸獨挑大樑 道奇隊友各為其主
隨著大谷與佐佐木確定不投球，道奇陣中僅剩2025年世界大賽MVP山本由伸將以投手身分代表日本隊出征。山本在2025年例行賽與季後賽合計投了超過210局，展現驚人耐力，預料將成為日本隊投手陣容的中流砥柱。
此外，道奇捕手史密斯（Will Smith）與剛退休的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）將加入美國隊；南韓籍內野手金慧成則代表韓國隊。道奇隊在新賽季將採取靈活的六人輪值策略，給予大谷等先發投手更多休息空間，全力衝擊世界大賽三連霸。
