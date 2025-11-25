經典賽》日籍三本柱出賽？蘿蔔教練：選手決定全力支持

日本「二刀流」球星大谷翔平於25日正式宣布，將代表日本隊參加2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC），他在社群平台以日語與英語寫下：「能再次代表日本參賽，我感到非常高興」。此舉讓日本隊挑戰衛冕之路再添強心針。然而，另一邊的「日籍三本柱」—山本由伸與佐佐木朗希，參賽情況卻仍未明朗。



剛在世界大賽奪下MVP的洛杉磯道奇王牌投手山本由伸，雖然表達「以參賽為目標」的意願，但也強調必須慎重考量身體狀況與球隊需求。道奇球團則擔心他在休季期間提前備戰，可能增加傷勢風險，因此態度偏向保留。

山本由伸。（圖／擷取自MLB官網）

本季因傷缺席多場比賽的佐佐木朗希，雖然在季後賽改任終結者後出現奇效，但道奇球團希望他能在春訓專注於回歸先發輪值。球團人士認為，若為短期賽事打亂訓練進度，風險過高，因此可能傾向不放行。

佐佐木朗希。（圖／擷取自MLB官網）





不過對於是否放行日籍三本柱參加經典賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在日前東京的公開活動中表示，一切取決還是在選手本人，如果3人選擇參賽，他將全力支持，也會配合調整球隊安排。目前日本隊總教練井端弘和則透露，已提交徵召名單，正等待美職球團回覆。



大谷翔平已確定披上日本隊戰袍，但山本由伸與佐佐木朗希仍在「待定名單」中，最終能否合體出戰，除了是同為C組的中華隊與韓國隊在對戰組合上，擬定戰術的重要參考指標，更是2026年WBC前最受矚目的焦點。