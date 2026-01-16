經典賽》柯蕭為國復出 日本隊追加11人

準名人堂強投柯蕭在去年道奇衛冕世界大賽冠軍之後，18年大聯盟生涯也畫下句點，豈料他的投球生涯還沒結束！經典賽美國隊16日驚奇宣布，37歲的柯蕭將代表星條大軍出征世界棒球經典賽，為他輝煌的棒球生涯「解鎖」新成就。

其實柯蕭原本要在2023年參加上屆經典賽，最後因為保險問題而退出美國隊，如今對職業賽引退的他顯然不再是問題。柯蕭表示自己跟總教練德羅沙開玩笑說：「我只想當個保險，如果有人需要喘口氣，或者他們需要我連3天登板，甚至完全不用我投球，我都可以，我只想加入這個團隊。」

柯蕭笑說接到德羅沙的電話時，還以為是要找自己加入教練團，他毫不猶豫就開始拿球練投，「我10到12天前開始投球，感覺不差，我想應該沒問題。」

美國隊這次已經徵召史金斯、史庫柏、韋伯等頂尖強投，投手陣容被認為是本屆經典賽最整齊的隊伍，不太可能需要老柯蕭先發，他的角色可能更像是精神領袖。被問到可能對上他的前道奇隊友大谷翔平，柯蕭則表達另一種層面的緊張。

「如果我得在決賽登板對決日本的話，那肯定有什麼地方出了天大的差錯。」柯蕭說：「我們有很多強投可以解決他（指大谷），肯定輪不到我的。」

日本隊監督井端弘和16日也公布2投9野的第2波11人參賽名單，不僅納入了源田壯亮、周東佑京及近藤健介等上屆奪冠功臣，阪神虎重炮佐藤輝明、森下翔太也雙雙入列。至於球迷期待的山本由伸、村上宗隆、岡本和真，井端透露球員參賽意願極高，但目前仍在等待大聯盟行政程序，2月初才有最終名單。