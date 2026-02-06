經典賽》歷年最強打線 守備多元添優勢

「國防部長」張育成是上屆經典賽小組MVP。（本報資料照片）

經典賽中華隊野手堪稱歷屆最強打線，在國際賽場上有不少亮眼成績，選手守位多元性讓團隊調度更靈活，也讓中華隊有空間挑選史上最多16位投手，本次落選的12強冠軍捕手戴培峰、經典賽資格賽宋晟睿被視為遺珠，不過這次特別延攬2位台裔美籍好手龍恩、費爾柴德，成為中華隊的一大助力。

中華隊捕手雖然選進3人，不過吉力吉撈．鞏冠預計以指定打擊或代打為主，連續4天賽程下，中職金手套蔣少宏可以讓林家正有喘息空間。

內野挑選7人除了江坤宇都可以負責多個位置，鄭宗哲有望扛起先發游擊，需要時也可以移防二壘，龍恩在內外野都有經驗，不過應該會以一壘為主，張育成負責一、三壘，李灝宇可以守備二、三壘，吳念庭在內野也相當靈活，林子偉則是只帶4名外野手的情況下，能從內野守到外野的工具人。

本次打線在國際賽都有實績，上屆經典賽張育成、吳念庭、林子偉、吉力吉撈開轟，吉力吉撈12強又與陳晨威、陳傑憲、林安可、林家正揮出全壘打，游擊手鄭宗哲上屆經典賽打擊率逾3成，杭州亞運也有「消失的全壘打」，去年在美職守備依舊令人安心，但打擊遇到低潮，可以觀察是否透過中華隊集訓及返美春訓找回手感。先前總教練曾豪駒表示，27日才會確定最終名單，這段時間落選的球員也會隨隊備戰。