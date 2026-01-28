經典賽》海盜放行 陳柏毓報到中華隊
經典賽中華隊在國訓中心開訓2周，終於有首位旅美主戰投手報到！效力海盜體系的右投陳柏毓28日加入中華隊，感謝海盜採納他的意見，先來集訓熟悉隊友和教練團，才好參加經典賽。加上前一天報到的資深左投陳冠宇，中華隊投手群在教練團掌握下逐漸到位。
「非常感謝他們加入，讓我們了解他們近況。」中華隊總教練曾豪駒表示，雙陳都是重要戰力，陳冠宇之前在自主訓練，相信可以盡快調整，「柏毓過往國際賽成績都蠻穩定，希望這次先熟悉環境，按照球隊給他的計畫投球，再討論正賽如何安排他出賽。」
旅美投手將在經典賽扮演重要角色，但得獲得球團同意，才能提前到中華隊集訓，此前只有新人性質的張弘稜獲得放行，左投林維恩近日現身國訓則是「探班」。曾豪駒透露，另一左投林昱珉預計2月28日在日本宮崎與中華隊會合。
陳柏毓去年經典賽資格賽對南非中繼3局飆4K無失分，最快球速超過152公里，這次經典賽也被視為先發或長局數戰力。陳柏毓表示非常期待參加頂級賽事，近期可能就要去美國報到，會把握在中華隊一起訓練的時間。
「經典賽印象最深刻是2013年（王）建民前輩丟日本，太帥了！」陳柏毓說當時國小六年級的他，看完決定認真打棒球，而當時的英雄現在以教練之姿來教自己當英雄，感覺非常特別，「我的想法就是去比賽，不管對手是誰，套用大谷的話，比賽打了就知道，我能做到就是百分之百、全力以赴！」
