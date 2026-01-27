經典賽》老將報到！陳冠宇喊前進東京邁向邁阿密

中華隊持續備戰經典賽，總教練曾豪駒「多顧茅廬」讓左投陳冠宇終於點頭答應參賽以後，今（27）日中華職棒的官方社群也釋出陳冠宇現身國訓中心的畫面，並幽默稱自己是「歐吉桑」，希望大家可以慢一點，讓自己可以慢慢跟上大家的腳步。

今年35歲的陳冠宇，是今年陣中唯一一位參加過三屆經典賽的元老級老將，但並不代表他的實力脫離頂尖行列。事實上，上賽季他仍然以後援身分出戰55場球賽，主投53.1局拿下3勝3敗、並有5次救援成功，防禦率僅有1.69，在中職本土投手當中，依舊頂尖的存在。

外媒對於陳冠宇確定加入中華隊集訓，大表讚賞，過去陳冠宇作為中華隊牛棚的穩定戰力，總是能在關鍵時刻展現出絕佳的壓制力，令許多外媒印象深刻。

大聯盟官網記者Jon Morosi也對陳冠宇的老將價值表示肯定，認為陳冠宇即便現在已經年滿35歲，他的穩定性仍然可以為球隊帶來極大的安定感，甚至有越老越強的跡象。

陳冠宇已經投入經典賽集訓，成為中華隊牛棚中最安定的戰力之一，對此，他也表示，自己既然投入訓練了，就會全力以赴，期待自己能調整到最佳狀態，「我們繼續加油，一起前進東京，邁向邁阿密。」