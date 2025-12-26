經典賽》花卷東高雙星入列 山本再等等

因應明年3月的世界棒球經典賽，衛冕軍日本「侍武士」總教練井端弘和26日公布第一波球員名單，道奇「雙刀流」大谷翔平與他的花卷東高中學長菊池雄星雙雙入列，加上教士左投松井裕樹有3位大聯盟球星，以及日本火腿伊藤大海等5位日職投手，但道奇強投山本由伸並未在這波名單上。

34歲的菊池雄星今年在天使首季繳出7勝11敗、自責分率3.99的成績單，這是他首次替日本隊出賽，也是第一次跟高中學弟大谷翔平在國家隊攜手，「能代表日本隊在經典賽出賽，我感到相當開心，雖在日本隊我的年紀算比較大，但我會努力完成大家期待我的角色。」

大谷上屆經典賽穿著16號球衣助侍武士奪冠並榮膺MVP，本屆也將延續這件戰袍。過去媒體曾披露，大谷十分崇拜「龍捲風」野茂英雄，因而在國家隊選擇野茂赴美發展穿的16號。而大谷在美職天使、道奇都穿17號，這次日本隊的17號球衣則由菊池雄星穿上。

這波公布的日職投手有伊藤大海、讀賣巨人翁田大勢、西武獅平良海馬、阪神虎石井大智與千葉羅德種市篤暉。對於第一波名單全為投手，井端表示是因應經典賽比賽用球，讓投手有更多時間準備。野手陣容雖然大致有底，但若公布部分名單可能讓其他人覺得「為何沒有我」，還是等全數確認再一口氣公布。