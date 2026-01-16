經典賽》道奇神獸首披美國隊戰袍 Kershaw驚喜復出

美國傳奇投手Clayton Kershaw宣布將代表美國隊參加2026年世界棒球經典賽（WBC）。這是他首度披上美國隊戰袍，也是他退役後的驚喜復出。消息一出，立即引發全球球迷熱烈討論。

傳奇投手 最後一舞

Kershaw在2025年球季結束後正式退休，結束了他在洛杉磯道奇隊長達18年的輝煌生涯。不過，在道奇隊連霸成功、以近乎完美的方式結束職業生涯後，Kershaw決定為經典賽「期間限定」復出，完成代表美國隊出戰的夢想。

這位三屆賽揚獎得主、MVP投手，生涯累積 223勝、3052次三振、防禦率2.53，被譽為「道奇神獸」。2023年，他曾入選美國隊名單，但因保險問題未能成行，如今終於圓夢。

美國隊 投手陣容豪華

除了Kershaw，美國隊的投手群星光熠熠，還包括海盜隊新生代火球男Paul Skenes、老虎隊左投Tarik Skubal、巨人隊王牌Logan Webb，以及雙城隊強投Joe Ryan，這組合讓美國隊成為奪冠熱門之一。

上屆經典賽冠軍戰，美國隊不敵日本武士隊，留下遺憾，總教練Mark DeRosa積極備戰打造豪華陣容，這次以法官Aaron Judge為首，將回到自家主場邁阿密，力拚自2017年後，再度重返榮耀。美國隊將於3月6日在休士頓大金球場（Daikin Park）迎戰巴西隊，展開B組賽程。