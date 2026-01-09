經典賽》鄧愷威備戰大聯盟 忍痛婉拒徵召

經典賽中華隊將於15日展開集訓，9日卻傳來利空消息，去年首度在大聯盟先發的台灣強投鄧愷威，透過經紀公司表示經過反覆思考，與家人、團隊多次討論與評估，最終做出一個艱難的決定，今年以站穩大聯盟為首要目標，婉謝本屆經典賽的邀請。

而在9日進行的強打林安可加盟日職西武獅記者會上，西武資深顧問潮崎哲也亦未鬆口經典賽是否放行，僅說：「球團在現在這個時間點，沒辦法告訴中華隊他百分之百參加。」但林安可也說，月底才要赴日，中華隊集訓會先去報到，「先去那邊練習。」並未排除參賽可能。

鄧愷威在2023年經典賽開打前才向中華隊報到，首戰巴拿馬登板中繼面對3人共投7球，出現觸身、四壞還在處理觸擊時暴傳失誤，讓中華隊單局丟6分敗北。

然而鄧的球威不俗，2024年被巨人拉上大聯盟後援出賽4場，去年8月再上演大聯盟初先發，最終全季出賽8場含7次先發，拿下2勝，是去年在大聯盟最夠分量的台灣好手。

鄧愷威在聲明中表示，現階段最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定的朝下一個目標前進，因此在整體狀況與未來規畫的評估下，最終只能婉謝經典賽邀請，感謝中職會長蔡其昌、中華隊總教練曾豪駒的理解、尊重，並給予鼓勵與支持的體諒，也真心祝福中華隊在接下來的經典賽一切順利。

鄧愷威表示，能夠代表中華隊出賽，對他而言始終是一件極具意義、值得珍惜的事。林安可則說：「代表國家大家都是很想要的。」他會先去中華隊集訓報到，「練習也是練習，大名單就交給教練，我就是準備好，有就打，沒有也是要準備。」