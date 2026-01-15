經典賽》鄭宗哲報到搶頭香 林家正動向引關注

世界棒球經典賽15日上午舉行開訓典禮，旅美內野手鄭宗哲在中華隊報到搶到頭香。（羅琦文攝）

經典賽中華隊開訓首日，包括目前是自由身的捕手林家正在內，共有7名旅外好手報到。其中旅美內野手鄭宗哲季外連遭海盜、光芒指定讓渡（DFA），仍在球團同意下先到中華隊報到，隸屬海盜系統的投手張弘稜成為集訓名單的最大驚奇。至於外界關切的混血好手費爾柴德、強納森龍，最遲2月28日在日本宮崎加入中華隊。

總教練曾豪駒指出，旅美球員都是經過球團同意，才能先來中華隊，已報到的日職好手古林睿煬、孫易磊、林安可，也都是母隊尚未開訓，後續可能先按行程歸隊，集訓期間人員來來去去很正常。

林家正去年被運動家2A釋出後，曾轉戰獨立聯盟，年底再到日職日本火腿、橫濱海灣星參與秋訓。他表示想嘗試不同風格的訓練，提升自己的能力，下一步包括回中職發展在內，不排除任何可能，但目前還是先專心在國家隊。

曾在中華隊擔任開路先鋒的鄭宗哲，這次經典賽報到也搶了頭香，笑說：「早一點跟大家見面還不錯！」談到季外連遭兩次DFA，他說在商言商能夠理解，畢竟自己近兩年沒有很好的表現，不過第1次被DFA時確實有點難過，因為海盜一路栽培他，每個層級的教練他都認識，隊友也給他很好的回憶，情感上很是不捨。

「我覺得不管現在自己穿什麼球衣，就是把球打好。」鄭宗哲說，中華隊真的讓他感覺到是一個團隊，「不管自己是從哪一隊來、之後會去哪裡，大家現階段就是把國家隊當作最主要的團隊，目標一致，就是想要贏球！」