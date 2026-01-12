經典賽》鄭宗哲確定效力中華隊 球迷敲碗古林睿煬

鄭宗哲確定將在國訓中心亮相，為中華隊內野戰力注入強心針。不過，日職火腿隊的古林睿煬至今仍未表態，面對媒體詢問僅以「到時候就知道了」回應，態度保留，讓外界高度關注。

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於三月登場，中華隊將於週四（15）在國訓中心進行第一階段集訓，而今（12）日再傳出好消息，新球季將留在坦帕灣光芒隊的內野手鄭宗哲，將會在15日參加中華隊第一階段集訓。

鄭宗哲於去年底遭匹茲堡海盜隊指定讓渡（DFA），於台灣時間8日由光芒對從讓渡名單中撿走，新球季也成功留在40人名單內，成為光芒隊史上第3位效力的台灣球員。美媒分析指出，鄭宗哲具備穩定且能適應多個位置的守備能力，但在打擊表現方面仍有進一步提升的空間。

廣告 廣告

目前已確定光芒球團放行鄭宗哲參加經典賽，預計將在第一階段集訓時報到，這對中華隊而言是一大補強，尤其在內野防守與速度上，鄭宗哲的加入有望提升整體戰力。鄭宗哲曾在2023年經典賽披上中華隊戰袍，當時年僅21歲，為隊內最年輕野手。

相較之下，日職火腿隊的古林睿煬，態度則依舊持保留態度。身為中職最具代表性的年輕王牌之一，他的參賽與否攸關中華隊投手陣容的完整性。然而古林始終未正面表態，僅留下「到時候就知道了」的回應，讓球迷只能繼續等待。

目前中華隊名單仍屬「動態名單」，在紅雀體系2A球隊的「台灣最速火球男」林振瑋因母隊未放行確定缺席，古林睿煬則尚未表態，這些不確定因素使得中華隊在投手戰力上仍存在變數。