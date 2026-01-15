經典賽》鄭宗哲籌組周末網球隊 林家正不排斥回中職

台灣旅美好手鄭宗哲日前遭光芒隊指定讓渡（DFA），而林家正也在季外成為自由球員。鄭宗哲直言，現在就是好好完成集訓，期待再度披上國家隊制服出賽；而林家正則鬆口表示，接下來沒受限，中職也是考慮選項之一。

兩度遭DFA 鄭宗哲淺談心境

經典賽中華隊第一階段集訓今（15）日在高雄國訓中心如火如荼展開，林家正與鄭宗哲由於都是自由球員，今日一起受訪時笑稱，是「周末網球隊」。

日前剛遭到大聯盟光芒隊DFA的內野手鄭宗哲，談到近期短時間內兩度DFA的心情時，鄭宗哲說：「被海盜DFA的時候，確實有點難過，畢竟是在美國待的第一支球隊。不過在光芒能夠理解，在球隊自己算是邊緣人選，所以當球隊有交易或其他動作時，就可能會被移出。」

對於這次經典賽的目標，鄭宗哲表示，不是為了向大聯盟證明自己價值而去打國家隊，「打好也不一定有人簽，有些球員沒打好，反而還是會有合約，所以這些都不一定。」鄭宗哲說，不管穿什麼球衣，當下就是把球打好。

林家正鬆口未來動向 不排斥回中職？

在12強賽憑藉亮眼表現，且擁有帥氣外表擄獲許多「家正婦」的捕手林家正，也將與戴培峰等中華隊捕手競爭先發之位，對於這次入選，他表示自己收到通知時很快就答應下來了。「曾總去年底就致電過，當下幾乎沒有任何猶豫。」

林家正去年與運動家隊簽下小聯盟合約，並且附帶春訓邀請，賽季在2A球隊中僅出場32場，留下打擊率1成83、上壘率2成84及長打率2成04的成績，7月遭釋出後轉往獨立聯盟大西洋聯盟。目前還是自由球員的林家正，對於未來動向持開放態度，也不排斥回來中職打球，「會再跟經紀公司討論後續規劃，現在就是專注在國家隊的集訓上。」