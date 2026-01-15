經典賽》陳傑憲廁所途中接隊長重責 點名最想對戰大谷翔平

「台灣隊長」陳傑憲第三度擔任中華隊隊長，他自曝這次的就任是在廁所中由曾豪駒親自邀請的，過程尷尬又好笑，不過陳傑憲認為這是一個幽默又驚喜的開始，算是一個很好的開頭。他不掩期待的直接點名想和韓職李政厚、日本球星大谷翔平對戰，「尤其是大谷，這樣能投、能打、還長得帥，真的很期待可以在正式的賽場上跟他相見。」

世界棒球經典賽將於3月5日在東京巨蛋開打，中華隊第一階段集訓於今（15）日在高雄國訓中心展開，曾經在12強賽中率領中華隊奪下台灣史上首座成棒冠軍的「台灣隊長」陳傑憲，也再度接下隊長一職。

繼12強賽奪冠後，陳傑憲再度出任中華隊隊長，對於接下來會面對到各國的好手，他不掩期待的直接點名韓職的李政厚與日本的大谷翔平：「其實只要看到他們就覺得很開心了，尤其是大谷這樣的球員能投、能打、還長得帥，真的很期待可以在正式的賽場上跟他相見。」

由於集訓第一階段的成員中，不少都是之前的熟面孔，陳傑憲說隊上的氣氛很不錯，「滿多跟自己差不多年紀的球員，像鞏冠、子偉，都會主動帶領學弟們，讓他們融入團隊。」

談到接任隊長過程，陳傑憲分享了一件小趣聞，他居然是在廁所中受邀。原來，他昨晚在洗手間時，總教練曾豪駒突然敲洗手間的門，「他跟我說，這次也繼續拜託你了。」當場覺得很驚喜又好笑，「這算是一個很幽默的開頭，感覺這次成績也會不錯。」

而對於還有部分旅外選手還沒有回來，陳傑憲說：「期待旅外好手回歸，現在國家隊福利真的不一樣了，也有感覺到大家很期待為國家隊出戰。」現在球隊已建立不錯氣氛，等到旅外球員陸續回來，相信很快就能融入。