經典賽》陳冠宇再戰 3＋3紀錄樹立新障礙

陳冠宇（本報資料照片）

徐若熙（本報資料照片）

曾峻岳（本報資料照片）

經典賽官方昨公布各隊30人正式名單，中華隊挑選隊史最多16名投手，其中有15人是最快球速破150公里的火球男。另外最資深的學長陳冠宇連續3屆入選追平潘威倫紀錄，也樹立起自己的新障礙，並成為本次中華隊牛棚的唯一左投，將是比賽後段的關鍵人物。

本次入選中華隊的15位火球男包括曾峻岳、徐若熙、張峻瑋的158公里，日職火腿好手古林睿煬、孫易磊的157公里，鄭浩均、莊陳仲敖的156公里等人，有助於中華隊在比賽一開始就給對手製造壓迫感。

然而遭割愛的投手群包括韓職韓華鷹王彥程、日職軟銀鷹張弘稜，及年輕新秀賴胤豪、韋宏亮等，這讓中華隊的牛棚只剩陳冠宇1名左投，這是他繼2017、2023年後再度入選，追平潘威倫保持的投手史上最多3屆參戰經典賽紀錄，也以集齊「3屆12強、3屆經典賽」，樹立起屬於自己的新障礙。

35歲的陳冠宇是中華隊本次最資深選手，與最年輕的張峻瑋相差15歲，原本陳冠宇想要將機會留給年輕球員，而婉拒中華隊邀約，不過在總教練曾豪駒的溝通下，他再次披上國家隊戰袍，陳冠宇擁有豐富的國家隊強心臟經驗，包括2024年12強冠軍戰面對日本隊，後援1局飆出3上3下，與隊友聯手幫助中華隊拿下世界冠軍，陳冠宇有望成為中華隊比賽後段即刻救援的定心丸。

本次中華隊的投手群過去在國際賽都有實績，包括12強冠軍陣容林昱珉、陳冠宇、林凱威、張奕，及經典賽資格賽的曾峻岳、徐若熙、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸、孫易磊，杭州亞運陣容的古林睿煬、鄭浩均，還有前旅美投手胡智爲連續2屆入選，年僅20歲的張峻瑋是U18、U23世界盃國手，林詩翔僅經歷2個一軍賽季，去年就搶下中職救援王，讓本次中華隊投手群戰力值得期待。