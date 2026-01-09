經典賽》2025表現起伏 鄧愷威婉拒出賽

台灣旅美投手鄧愷威近日透過臉書宣布，經過長時間的思考與與家人、團隊的討論，他最終決定婉謝本屆WBC世界棒球經典賽的邀請。

鄧愷威坦言，能代表中華隊出賽一直是他心中極具意義的榮耀，但在現階段，他更需要專注於大聯盟的挑戰與自我成長。他也特別感謝中華職棒會長蔡其昌、總教練曾豪駒及教練團的理解與支持，並祝福中華隊在經典賽能有好表現。

台灣2025年旅美選手，僅鄧愷威有升上過大聯盟，他在舊金山巨人與小聯盟之間來回奮戰，展現了不容忽視的潛力。

鄧愷威上賽季共計在大聯盟出賽8場，其中7場是先發，繳出2勝4敗、防禦率6.37、39次三振的成績。雖然數字顯示仍有進步空間，但他在9月於高海拔的洛磯主場先發時，投出5.1局8次三振僅失2分的代表作，奪下生涯第二勝，也是首次先發勝利。

在小聯盟部分，鄧愷威於3A出賽26場，繳出3勝2敗、防禦率3.63、89次三振的亮眼數據。

更值得注意的是，鄧愷威在進階數據如FIP與K/9值上名列前茅，平均每九局能送出超過14次三振，展現壓制力與投球進化。這些表現不僅讓他重返大聯盟，也吸引外界關注，甚至傳出巨人可能將他作為交易籌碼，洛磯隊對他的高轉速球路特質頗感興趣。

鄧愷威強調，2024年初登大聯盟的經歷讓他深刻體會到自身仍需調整與學習，而2025年的起伏更讓他確定，現階段最重要的是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標邁進。婉拒經典賽的決定，正是他希望專注於職業生涯、持續提升自我的展現。

雖然無法披上中華隊戰袍，但鄧愷威仍表達對球迷的感謝與歉意，並承諾會持續努力，迎接未來挑戰。他也呼籲大家全力支持中華隊，強調每位站上場的選手都在為台灣拚戰。這份誠懇的心意，讓人看見他不僅是場上的投手，更是心繫台灣的球員。

2026世界棒球經典賽預賽即將在3月於東京巨蛋登場，中華隊安排在C組，將與日本、韓國、捷克、澳洲進行循環賽的分庭抗禮，中華隊將於3月5日與澳洲迎來首戰，6日晚上6點迎戰日本，此戰也是地主隊日本的首戰。