經典賽》3年大賽歷練 中華隊別怕美媒唱衰
經典賽各隊名單出爐，卻有美國媒體預測中華隊實力倒數第3，屬於「志在參加」的等級。其實美媒以大聯盟資歷為分析依據，看衰其來有自，反觀日、韓媒體都不敢小覷中華隊。尤其這次的徵召球員有近3年國際賽實戰背書，團隊向心力是紙上談兵的盲點，而不被看好一如12強，或許正是中華隊需要的刺激。
大聯盟是世界棒壇的最高殿堂，經典賽又是唯一允許大聯盟球員參加的國際賽，30人名單內的大聯盟球員人數，自然是評估戰力的重要指標之一。若純以去年上過大聯盟的人數來看，中華隊僅有鄭宗哲與費爾柴德，只比1人的澳洲，均為0人的捷克、巴西多，被列在後段班不令人意外。
然而同樣位於東亞的日、韓，給中華隊的評價就截然不同，畢竟3國從2023年的杭州亞運以來，於亞錦賽、12強都曾交鋒，了解即使沒有大聯盟球員助陣，台灣近年也找出整合美職小聯盟、日職、中職好手的組訓模式，能在短期比賽打出競爭力。
尤其台灣在上屆經典賽小組墊底後痛定思痛，打造國家隊教練團與情蒐「常態化」機制，不僅2024年底用12強奪冠證明成效，也在隔年初的資格賽強渡關山晉級經典賽。而從2023年經典賽、2024年12強到2025年經典賽資格賽，能在國際賽打出實績的球員，都成為今年經典賽的骨幹。
翻開中華隊的30人名單，除因傷缺陣的林立，近年國際賽打得好的野手幾乎全入列。李灝宇雖無國際賽成績加持，但他可是目前美職體系評價最高的台灣打者，加上混血強打費爾柴德、龍恩，「隊史最強打線」非過譽。
投手是經典賽季前開打最難掌握的環節，上屆就有鄧愷威的例子，但中華隊去年得打資格賽也有意外收穫，旅美投手林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓、沙子宸與旅日小將孫易磊，都證明他們能在提前開機下調整狀態，降低今年再戰正賽的變數。
這一點，正是中華隊比起英國、以色列、義大利等現役大聯盟選手眾多，但倉促成軍狀態充滿變數的球隊，所具有的隱形優勢。教練團知道球員的能耐，球員清楚自己在團隊中的角色，這才是「最強中華隊」的真諦。而外界預測到底準不準，開打後就知道了！
