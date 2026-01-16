經典賽3月東京開戰！ 「台灣場」全秒殺 熱血球迷直飛搶票

生活中心／綜合報導

12強台灣隊奪冠，讓台灣國球熱再起！2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組賽事門票昨晚正式開賣，台灣四場，通通被秒殺。球迷們甚至連點進去買票，都沒辦法，因為網站伺服器直接掛掉，居然有人熱血到直接買機票飛日本，現場排隊買票。來看我們追蹤報導！

3萬多塊機票當場刷下去，深夜收好行李，直奔機場！到候機室時，已經凌晨兩點。

舟車勞頓，終於在天剛破曉，6點24分降落成田機場。但考驗還沒完，遇上日本JR停電大停駛。10點25，費盡千辛萬苦，成功抵達東京巨蛋！卻發現售票口前，早已排出長長人龍。

飛日搶票抬人彼得爸：「我們從（週四）6點排，到晚上10點，都一直進不去那個（購票）網站，所以我們就10點的時候看到，有人分享那個票，全部都賣光光了，就很焦慮，所以就開始不找門票改找機票，住宿現在還沒有想要睡，哪裡不然睡這裡好了。」

熱血衝日本，就是為了買一張WBC經典賽門票！畢竟真的好想把東京巨蛋變主場！台灣隊東京出戰的四場比賽。週四晚間門票一開賣，網站伺服器立刻被癱瘓！球迷轉戰日本人用的售票系統，深夜近12點，還有64萬人在排隊。





搶票民眾Jerry：「剛好在外面跟別人吃飯，然後甚至走在路上，我都一直在按那個重新整理，就這樣一路試到了十點多，然後十點多發現，台韓場次已經賣完了，我就想說算了，那就只要有臺灣場，我就趕快先買，所以我就這樣刷了六個小時，然後六個小時搶到零張票。」





不想坐以待斃，熱血到乾脆把東京當台北東區，直接飛一趟。但才剛到，工作人員就出來說，台灣場票剩很少。果然輪到自己前10位，台灣場全數完售，最後還是靠台灣親友幫忙，進售票網站才買到票。對撲空的球迷，中職會長蔡其昌也說別太失望。

中華職棒會長蔡其昌：「找（東京市區）一個室內的場地，然後我們舉辦類似像，台灣之夜這種活動，讓當天買不到球迷的這些，台灣的所有的鄉親好朋友，都可以到那個地方去加油應援。」

只能說，國球熱發酵，國人迫不及待，希望再度見證台灣隊寫下黃金歷史。

