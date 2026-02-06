生活中心／綜合報導

經典賽三月份登場，台灣隊30人名單今天正式公布，其中美國職棒大聯盟，擁有台灣血統的費仔和龍仔，都在名單當中。總共10名旅美、5名旅日以及15名中職球員。名單出爐，日媒也高度關注，直呼可能是首輪最大強敵。

台灣隊球員陳傑憲vs.陳晨威：「吳麗萍好像搭丟賽，欸真的有人叫吳麗萍，不要講話啦，你講話鏡頭一直來。」兩大外野手的鬥嘴，看的球迷重播好幾次。不過看的出來，有隊長陳傑憲在，氣氛大概都是這麼和諧，WBC經典賽台灣隊，如火如荼集訓中。中信兄弟外野手宋晟睿：「（今天感覺怎麼樣），今天感覺感覺很好，很舒服。」同樣在集訓中，上一次十二強賽，表現亮眼的外野草上飛宋晟睿，這回成了遺珠。經典賽台灣隊30人名單正式出爐。

廣告 廣告

經典賽30人名單出爐！ 美職「費仔+龍仔」加入台灣隊

經典賽30人名單出爐，美職費仔、龍仔都加入陣容。（圖／民視新聞）

名單亮點，不外乎就是兩串英文名字，美國職棒大聯盟守護者隊的StuartFairchild，以及小熊隊JonathonLong，都加入台灣隊，加上旅美的林昱珉、沙子宸等等，還有五名日職、15名中職選手，組成完整戰力。球評許維智：「像張育成鄭宗哲李顥宇，還有芝加哥小熊隊，JonathonLong，這等於是3A等級的水準，還有吳念庭等等，這些都是在國際賽，表現非常好的選手，所以我們覺得內野手，是挺讓人家放心的。」

經典賽30人名單出爐！ 美職「費仔+龍仔」加入台灣隊

經典賽30人名單出爐，美職費仔、龍仔都加入陣容。（圖／民視新聞）



日本媒體也高度關注，甚至直呼台灣隊是最懂日式野球的國家，可能是首輪的最大強敵。不過還是有幾名十二強賽表現讓人印象深刻的球員，沒在名單中。包含日職投手王彥程，中職捕手戴培峰、內野手張政瑀，以及外野宋晟睿等等，都被說是最大遺珠。球評許維智：「經典賽的含金量，比十二強高太多了，所以我們把重點，第一場對澳洲，對日本就是用車輪戰，第三場對韓國隊，就是精銳盡出。」總教練曾豪駒也曾經表示，他們並非真的落選，而是優先遞補球員。畢竟第一戰面對澳洲，台灣背水一戰，力拚用黃金陣容突破重圍。

















原文出處：經典賽30人名單出爐！ 美職「費仔+龍仔」加入台灣隊

更多民視新聞報導

MLB(影)／開掛人生像打電動！大谷翔平化身「實況野球」角色 號召：挑戰世界第一

搭計程車注意！春節加成收費來了 「這些縣市」搭一趟多付50元

啦啦隊／真的香！李素泳、朴恩惠挑戰競技啦啦隊 克服具高「超猛特訓」也太拚

