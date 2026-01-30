經典賽A組將於波多黎各開打 古巴盼美核發簽證

「紅色閃電」古巴代表隊能否帶著革命紅色形象與快速攻勢風格，前進2026WBC世界棒球經典賽，目前尚不明朗；關鍵在於古巴所屬的A組預賽，於3月7日在美國海外領土波多黎各開打，他們需要美國簽證。

古巴國家隊總教練梅薩說：「我不負責簽證，大家瞭解嗎？我的工作是管理這支球隊，把他們賽前訓練好，是否有相關預期。假若他們准了，我想他們會批准的，是的，我也這麼認為，我覺得他們會批准我們的簽證，我是樂觀地這麼認為的。」

廣告 廣告

包含簽約日本職棒以及本土好手在內的球員們，已在哈瓦那進行好幾天的高強度集訓。這支國際棒壇傳統強權目前正處於美國華府對哈瓦那當局施加的強大政治壓力下。

古巴棒球國家代表隊球員莫伊尼洛表示，「其實每個人都正等待著某件大事發生，我認為對我、我的隊友以及古巴來說，我們就是盡可能地專注在備戰上。」

這個月初美軍成功抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，美國總統川普再點名古巴，表示古巴失去委內瑞拉的石油與金援，很快就會崩潰衰亡。

古巴與委內瑞拉有著20多年密切的戰略聯盟；此外，根據古巴專業棒球網站「古巴棒球文摘」，基於美國對古巴的禁運以及古巴資產控制條例，嚴格限制與古巴政府的經濟互動，包括WBC等賽事跟營收。

2026年世界棒球經典賽是國家隊層級最重要的棒球賽事，共20支球隊參賽，分為4個小組，每組5支球隊，預賽5取2，中華隊預賽排在C組3月5日東京巨蛋亮相。