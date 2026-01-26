經典賽C組晉8強賠率出爐！中華隊被看扁倒數 傳韓「棄日抓台」拚戰
世界棒球經典賽將在3月5日開打，中華隊持續進行集訓，最近又有小粉絲來探班，這回是桌球國手「柚子同學」高承睿，也讓超級桌球迷的林詩翔超興奮，兩人分享比賽經驗、互相交流；而近期國際賭盤針對本屆經典賽各組賠率預測紛紛出爐，中華隊再次被看扁，賠率在C組5支隊伍中，名列倒數第2，只贏捷克。
夢幻聯動！「柚子同學」探班 桌球迷林詩翔超嗨
台鋼雄鷹投手林詩翔一見到高承睿探班，眼睛一亮超興奮，頻頻發問，「如果你很緊張那你會幹嘛、賽前有什麼儀式」，高承睿也暖心解答「會冥想、深呼吸專注眼前每個細節」和「睡覺10分鐘」，彼此分享比賽經驗，最後還來個大合照！
高承睿探班經典賽中華隊集訓。圖／翻攝自IG@cpbl_official
中華隊晉八強賠率被看扁「只贏捷克」 傳韓國恐「棄日抓台」
中華隊在高雄國訓中心持續備戰經典賽，而近日國際賭盤紛紛開出，C組各國球隊晉級8強的賠率，由低至高依序為日本、韓國、澳洲、台灣及捷克，賠率越低代表賭盤越看好能夠晉級8強，而台灣排名第4，只贏捷克，代表賭盤認為日、韓與澳洲隊晉級8強的機會都比中華隊高！
中華隊賠率高，被認為只贏捷克。圖／台視新聞
棒球球評陳亞理認為很正常，12強中華隊的賠率也是倒數，日本當然是最強、賠率最低。
韓國媒體則報導，中華隊同樣是晉級路上的「難纏對手」，傳出韓國隊將「棄日抓台」避開大魔王日本隊，可能將投手戰力押注在對中華隊一戰；而韓職3大王牌元兌仁、孫周永與文東珠，可能都是對中華隊的先發投手。
南韓將中華隊視為難纏、晉級重點對手。圖／台視新聞
至於2024年「世界12強棒球賽」南韓對台灣的先發投手高永表，當時慘遭陳晨威敲滿貫砲，還有遭陳傑憲敲兩分砲重擊，僅投2局就失掉6分，他近日受訪時透露，如果本屆有入選國家隊參賽，「很想要一雪前恥」！
高永表12強被中華隊打爆，很想一雪前恥。圖／台視新聞
不過陳亞理表示，短期賽投手戰力常常會是左右勝負的關鍵因素，在經典賽歷史上，南韓跟日本有點世仇情節，應該不會有任何捉放的問題。
12強後中華隊壓力山大 作家：用「來玩心態」應戰
自從世界12強棒球賽奪冠後，中華隊壓力山大，有台灣的專欄作家認為，不如像去年中職總冠軍賽樂天桃猿隊老將林泓育以「來玩的心態」應戰，或許會有意想不到的結果！
※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。
